Los princiaples diarios y medios españoles festejaron la segunda estrella conseguida ante la Selección argentina, en la final del Mundial 2026. Los principales medios de comunicación de España, resaltaron y valoraron la, al final, sufrida victoria ante los argentinos.
España campeón del mundo: así titularon los principales diarios españoles
Los principales medios de comunicación de España festejaron y resaltaron la segunda estrella conseguida ante la Selección argentina
Diario Marca, uno de los más influyentes medios ibéricos, tituló: "Los reyes de todos los tiempos". "Un gol de Ferran Torres en la prórroga cose la segunda estrella en la camiseta española tras un partido en el que Argentina se olvidó de jugar y prefirió el barro", fue el resumen del disputado partido ante los argentinos.
Mientras que el diario El País tituló: "España, campeona del mundo por segunda vez". En cuanto al trámite del encuentro relataron: "Ferran Torres, tras marcar el tanto que da a España el Mundial: “El destino estaba escrito, es el gol de 47 millones de españoles”.
El diario El Mundo fue más clásico y apeló a un títulos común: "España campeona del mundo" y en la bajada pusieron: "El gol de Ferran fue el de 47 millones de personas".
"España alcanza la eternidad", fue la portada que eligió el Diario ABC. Otro de los medios importantes de España, el diario AS, tituló: "Como la primera vez", recordando su primera estrella cuando en Sudáfrica vencieron a Holanda por la mínima diferencia al igual que ahora ante Argentina.
En pocas palabras
- España campeón: Los principales medios españoles celebraron la conquista de su segunda Copa del Mundo.
- Diarios destacados: Medios como Marca, El País, El Mundo, ABC y AS titularon la victoria española ante Argentina.
- Gol decisivo: Se resaltó el tanto de Ferran Torres en la prórroga como el momento cumbre del encuentro.