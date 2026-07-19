España campeón del mundo: así titularon los principales diarios españoles

Diario Marca, uno de los más influyentes medios ibéricos, tituló: "Los reyes de todos los tiempos". "Un gol de Ferran Torres en la prórroga cose la segunda estrella en la camiseta española tras un partido en el que Argentina se olvidó de jugar y prefirió el barro", fue el resumen del disputado partido ante los argentinos.

Mientras que el diario El País tituló: "España, campeona del mundo por segunda vez". En cuanto al trámite del encuentro relataron: "Ferran Torres, tras marcar el tanto que da a España el Mundial: “El destino estaba escrito, es el gol de 47 millones de españoles”.