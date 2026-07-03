El frío no fue condicionante para que los hinchas mendocinos de la Selección Argentina no acompañaran al equipo de Lionel Scaloni en el duelo contra Cabo Verde por los 16avos. de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en compañía de amigos y reunidos en bares y restaurantes.
MUNDIAL 2026
Así se vive en Mendoza con el frío y la Selección Argentina jugando el Mundial 2026
Los hinchas mendocinos acompañaron este viernes a la Selección Argentina, que jugó con Cabo Verde los 16avos. de final del Mundial 2026, a pura vereda y aguante
Este viernes, la juntada habitual de amigos para visitar pubs o restaurantes, tuvo una impronta insoslayable para los mendocinos: jugó la Selección Argentina su pasaje a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde en Miami.