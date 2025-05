Valentino Rossi habló de todo en el mundo de la MotoGP

El piloto italiano supo generar un vínculo con los amantes de MotoGP difícil de igualar: "Se creó una alquimia, un algo por lo que la gente se apasionaba y esperaba el domingo siguiente para ver otra carrera. Ha sido un honor, ha sido bonito y no me lo esperaba".

Valentino Rossi sufrió una lesión que no le permitió volver a salir campeón nunca más. Primero tuvo un golpe en el hombre practicando motocross, luego en el Gran Premio de Mugello de 2010 sufrió una caída que le dejó la pierna destrozada: tuvo una fractura abierta de tibia y peroné de la pierna derecha. A partir de ahí su vida cambió para siempre.

Valentino Rossi lesión.jpg

“La moto es un deporte muy peligroso, da miedo. Pero en los primeros años ni piensas en eso, solo quieres dar el máximo. El miedo que tienes es el de equivocarte y arruinar la carrera. Después de los 30 empiezas a pensar en tener más cuidado", analizó.

Con ese hierro en la pierna piensas que si pasa algo, estás jodido. Con ese hierro en la pierna piensas que si pasa algo, estás jodido.

Con respecto a la frase de Enzo Ferrari quien mencionó que los pilotos pierden medio segundo por vuelta cuando tienen hijos, Valentino Rossi dijo: "Tuve tanto miedo de esa frase que no tuve hijos hasta que me retiré. Pero con el tiempo te digo que no es verdad".

Ahora tiene dos hijas con su pareja, la modelo italiana Francesca Sofia Novello; la mayor nació el 4 de marzo de 2022, el mismo día que inició la temporada de Moto GP de ese año y sin la participación del expiloto; la segunda nació el 4 de enero de 2025.

Valentino Rossi.jpg

La reflexión sobre los pilotos en su nuevo rol como formador

Ahora Valentino Rossi no compite, pero eso no lo alejó de las pistas. Ahora es formador de pilotos y es parte de un equipo: "En moto estás solo, pero cuando no estás en moto tienes tu equipo, tu gente. Por eso, MotoGP es, paradójicamente, un deporte de equipo. Uccio ha estado siempre conmigo. Con él un poco inventamos un trabajo: el asistente del piloto. Ahora todos tienen ‘un Uccio’".

Ir por el mundo con Uccio fue una gran idea. Ir por el mundo con Uccio fue una gran idea.

Entre risas también declaró: "Los pilotos son todos imbéciles, y empeoran cuanto más fuertes son". E hizo hincapié en la importancia del entrenamiento: "Hoy para correr en MotoGP tienes que ser un verdadero atleta. Hacen un trabajo increíble, al menos cuatro o cinco horas de gimnasio al día. También están muy atentos a la comida, sobre todo en las categorías pequeñas donde hay que estar ligero".