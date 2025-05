La carrera de Martín Demichelis como técnico

Martín Demichelis tiene 44 años y experiencia en el fútbol alemán ya que dirigió las inferiores del Bayern Múnich durante tres años y medio. Luego se calzó el traje de técnico en River Plate y ganó tres títulos: el de Primera División, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

Tras su desvinculación con el Millonario llegó al conjunto mexicano en agosto del 2014, donde los resultados no lo han acompañado como los hinchas, dirigentes y él mismo habrían deseado.

Ahora suena en el equipo alemán, para llegar al Bayern Leverkusen, un equipo que en el último tiempo se animó a volver a hacerle frente al Bayern Múnich.

martin-demichelis.jpg Martín Demichelis está pasando un mal momento en México.

Demichelis con un próximo destino europeo: las razones por las cuáles interesa

Según Bild, el perfil de Martín Demichellis encaja perfectamente con lo que buscan los dirigentes del Leverkusen, más precisamente su presencia, liderazgo y que domine el idioma alemán.

De esta manera el prestigioso sitio web teutón expresó: "Las posibilidades del ex profesional del Bayern, Martín Demichelis podrían ser mayores. El argentino actualmente entrena al CF Monterrey en México, habiendo trabajado anteriormente en River Plate y antes de eso durante tres años y medio como entrenador en el equipo juvenil del Bayern".

En la danza de nombres, además de Demichelis, se encuentra el de Francesco Farioli, actual entrenador del Ajax de Ámsterdam, y Fabian Hürzeler, que se encuentra en el Brighton & Hove Albion desde el 2024. Más relegado está Xavi Hernández a quien le critican que no logra inspirar a sus equipos; Sandro Wagner, ex asistente de la Selección de fútbol de Alemania, y el danés Kasper Hjulmand, ex técnico de Dinamarca.