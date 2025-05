La defensa de la estrella de fútbol femenino acusada de jugar peor por ser coqueta

Una compañera de la Selección de fútbol de Suiza critió el actuar de Lehman en las redes sociales, donde se muestra realizando diferentes actividades que no están ligadas con el fútbol, y la habilidosa delantera explicó que la enfrentó a través de un mensaje de voz: "Creí que éramos amigas. Yo nunca diría nada negativo sobre otra mujer".

"Y la cuestión es que si la gente tiene una opinión sobre mi fútbol (si no juego mucho o lo que sea), eso no me importa. Esa es su opinión, es parte del juego", explicó la jugadora suiza.

Pero si se trata de mi vida, me duele un poco, sobre todo cuando viene de personas que me importan. Pero si se trata de mi vida, me duele un poco, sobre todo cuando viene de personas que me importan.

La deportista no quiere que critiquen su juego solo por el hecho de usar maquillaje: "Dijo que paso demasiado tiempo en las redes sociales, con mis patrocinadores y esas cosas, y que por eso mi fútbol ha empeorado. Cosas así me duelen".

Alisha Lehmann.jpg Ahora brilla en la Juventus de Italia.

Su postura frente a los ataques en redes sociales

En sus redes sociales Alisha Lehman, la estrella del fútbol femenino, juega al fútbol, modela, sale de paseo, presenta marcas, comparte goles y salidas con amigas; basicamente lo que hace cualquier persona que utiliza esas redes. Sin embargo, es atacada de forma sistemática: "La gente siempre odia que use maquillaje cuando juego, pero no entiendo cuál es el problema. A veces pienso que es gracioso cuando la gente se molesta".

Porque ahora tengo la sensación de que me pongo más lápiz de labios cuanto más protestan. Porque ahora tengo la sensación de que me pongo más lápiz de labios cuanto más protestan.

Para finalizar, la delantera de la Juventus de Italia advirtió: "No estoy haciendo daño a nadie. Es mi vida y siempre será así".