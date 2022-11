Con la Pro League, Mendoza aprobó con creces el desafío de recibir al mejor hockey del mundo

►Te puede interesar: Las Leonas y Los Leones vuelven a jugar en Mendoza

leonas 1 (5).jpg Las Leonas, Los Leones y los equipos visitantes destacaron el calor del público

La Asociación Mendocina de Hockey sobre césped, con el valioso apoyo del Gobierno de Mendoza y de la Municipalidad de Godoy Cruz, montó una organización a la altura de las exigencias tanto de la Confederación Argentina como de la Federación Internacional de Hockey.

Florencia Serpa, presidenta de la asociación local, hizo un balance "muy positivo" de lo acontencido, en medio de la jornada de este lunes, la cuarta de las seis previstas en Mendoza: "La cantidad de gente que ha podido disfrutar durante estos días y lo que queda por jugar, es espectacular. Todos, sobre todo los equipos visitantes, están impactados con la cantidad de público y por como los trata la gente. Ha sido una fiesta", destacó.

leonas 2 (2).jpg La Pro League fue un éxito de convocatoria en Godoy Cruz

"Era lo que soñábamos y se nos está dando. Queríamos que toda la gente del hockey viniera a disfrutar los partidos y que el público que habitualmente no viene se interese y viera de cerca lo que es el hockey de primer nivel internacional. Creo que cuando tomamos el desafío teníamos la idea de que Mendoza disfrute de este evento como lo está haciendo", contó la dirigente de Los Tordos.

Mendoza, sede del mejor hockey del mundo

"Seguramente hubo más trabajo del que esperábamos. Si bien sabíamos que todo estaba en condiciones, había que mejorar muchas cosas para estar a la altura de las exigencias. El riego, las luces y las cosas que venían de afuera, con las complicaciones que eso implica. La verdad es que fue un trabajo intenso, de mucha gente, porque teníamos un estadio en perfectas condiciones para el nivel local o nacional, pero había que acondicionarlo para un torneo internacional. Hoy podemos decir que se hizo y han estado todos muy contentos", analizó Flor Serpa respecto de lo que significó poder tener en Mendoza a Las Leonas, Los Leones y otros seleccionados de primer nivel como Alemania y Bélgica.

leonas 3 (1).jpg El estadio Ciudad de Godoy Cruz podrá recibir al hockey internacional en los próximos años

"Todas las partes involucradas: Gobierno, Municipalidad, la Confederación, la FIH y las delegaciones están más que satisfechas. Con la Confederación Argentina trabajamos codo a codo para estar a la altura de las exigencias, con la Federación Internacional también hemos tenido muy buenos comentarios y el evento ha sido acorde a lo que en el hockey internacional están acostumbrados, con el plus que los ha sorprendido gratamente que es el público, no solo por la buena onda sino por el comportamiento para respetar los ingresos, las ubicaciones, las salidas y todos los detalles para que cada jornada haya sido una fiesta. Incluso cuando el otro día invadieron la cancha, no fue un desborde sino que eran nenas que querían estar cerca de sus ídolas y no hubo ningún incidente", afirmó quien conduce la AMH.

pro league (2).jpg Alemanes y belgas también sintieron el apoyo del público local

Para el final, Serpa no pudo esconder sus expectativas de poder seguir teniendo al mejor hockey internacional en la provincia: "La homologación que hizo la FIH deja al estadio de Godoy Cruz en condiciones de ser sede de cualquier evento internacional por los próximos 5 años. Por eso para cada evento que se vaya a organizar en Argentina vamos a ser los primeros en levantar la mano para poder traerlo. Esta Pro League fue una prueba de que Mendoza está más que preparada para recibir este tipo de acontecimientos".

Fotos: Gentileza Minuto Hockey