Video: el provocador gesto de Arturo Vidal frente a Racing que le valió la insólita expulsión

En conferencia de prensa, el DT argentino Jorge Almirón fue consultado por el gesto de Arturo Vidal y el ex entrenador de Boca defendió a su jugador contestando lo siguiente: "No vi lo que mencionas (el gesto), cuando sale del partido me señala que le dijo a Aquino que la tirara a segundo palo, lo mal interpretó el árbitro y lo echaron. Me dijo eso”.

Colo Colo se ubica último del grupo en la tabla de posiciones con apenas dos unidades producto de dos empates. Una victoria en la última fecha no le alcanzaría para superar al tercero Bucaramanga por lo que, el equipo en el que milita Vidal, tras la derrota quedó eliminado de esta edición de Copa Libertadores.

La respuesta de Racing en redes

En la previa del primer cruce en esta Copa Libertadores (terminó igualado 1 a 1), Arturo Vidal había calentado el partido declarando lo siguiente en su canal de Kick: "El martes van a ver al verdadero Colo-Colo. Tienen que estar tranquilos, que el martes vamos a celebrar todos. Mi gol favorito es el que voy a hacer el día martes, si Dios quiere".

Ante este comentario y luego del gesto de anoche, en las redes de la Academia se vio una clara chicana hacia el chileno con un posteo que hacía alusión a su gesto con el número dos. "Nuestro gol favorito" escribieron junto a una imagen del delantero Rocky Balboa.