Cómo curar correctamente una sartén de hierro para que no se oxide

Sartén de hierro.jpg

El siguiente paso será agregar un buen chorro de aceite y esparcirlo con papel de cocina por toda la superficie, tanto por dentro como por fuera. Añade más aceite en caso de que haya faltado algún rincón sin ser untado con aceite.

Introduce la sartén boca abajo en el horno y calienta la sartén durante 30 minutos a 180°. Pasado el tiempo, y ayudándote con un trapo o repasador, retira la sartén de hierro del horno.

Vuelve a untar toda la sartén de hierro con aceite (nuevamente por dentro y por fuera) y listo. Tendrás que esperar a que el aceite se seque al aire libre antes de poder usarla en alguna preparación.

Sartén de hierro 2.jpg Sartén de hierro. Fuente: Kankay Argentina

¿Qué pasa si no curas un sartén de hierro fundido?

No curar un sartén, especialmente aquellos de hierro fundido o acero al carbono, puede tener varias consecuencias negativas como por ejemplo la oxidación. El hierro fundido es propenso a la oxidación si no se cura adecuadamente. Esto no solo afecta la apariencia del sartén, sino que también compromete su seguridad y durabilidad.

Por otro lado, una sartén de hierro que no fue curada puede convertirse en una superficie pegajosa y los alimentos se pegarán o incluso tendrás dificultades al momento de cocinar.