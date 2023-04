Valentín Barco, figura de Boca, en la lista previa de la Selección argentina sub 20

►TE PUEDE INTERESAR: Boca perdía y se lo dio vuelta a Deportivo Pereira en La Bombonera

barco 1.jpg

Entre los convocados se destacan los jugadores Alejandro Garnacho y Máximo Perrone, del Manchester United y el City, respectivamente, Luka Romero (Lazio), Federico Redondo (Argentinos Juniors) y Tomás Avilés (Racing), entre otros.

►TE PUEDE INTERESAR: Jorge Almirón, eufórico tras su primer triunfo como DT de Boca

Además, en la nómina figura el boquense de 18 años Valentín Barco, que tuvo destacadas actuaciones en el inicio del ciclo de Jorge Almirón, quien destacó: "Estoy contento por él. Mostró serenidad en los entrenamientos, no hubo dudas para ponerlo de titular".

"Es un orgullo enorme, la gente me banca, le agradezco el cariño y trato de devolverlo", dijo Barco tras la victoria ante Pereira.

"Siempre trato de hacer lo mejor para el equipo, a seguir y gracias a la gente de Boca que me banca", agregó el defensor antes de revelar: "Los grandes me felicitaron, me dijeron que siga así y estoy contento porque trabajé mucho para esta oportunidad".

barco 2.jpg

La lista previa de la Selección argentina sub 20

Arqueros: Federico Gomes Gerth (Tigre), Franco Herrera (Barracas), Nicolás Claa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River).

Defensores: Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Tiago Palacios (Talleres), Brian Aguilar (Lanús), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), Nahuel Arias (San Lorenzo), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Felipe Sánchez (Gimnasia), Renzo Malanca (Huachipato), Tomás Aviles (Racing Club), Franco Carboni (Monza),Julián Aude (Los Ángeles Galaxy) y Esteban Lucero (Defensa y Justicia);

Volantes: Máximo Perrone (Manchester City), Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Facundo Buonanotte (Brighton), Gino Infantino (Rosario Central), Nicolás Paz (Real Madrid), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa), Federico Redondo (Argentinos), Christian Ordoñez (Vélez) y Román Vega (Barcelona);

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United), Juan Gauto (Huracán), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Valentín Carboni (Inter), Lucas Besozzi (Central Córdoba), Brian Aguirre (Newell's), Alejo Véliz (Rosario Central), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Benjamín Domínguez (Gimnasia).