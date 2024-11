Un torneo de fútbol local honra con su nombre a la mendocina Estefanía Banini

Embed

El certamen se convertirá en el primero de carácter amateur que cuente no solo con una cobertura de fotográfica y de videos, sino también con un programa de streaming exclusivo (“Perdón Stream”) para hablar en la antesala de cada encuentro. Asimismo tendrá una zona de conferencia de prensa para charlar de las sensaciones post partido, se repartirán premios para los ganadores y jugadores destacados, y se realizarán reacciones en vivo y difusión en redes sociales. Además, estudiantes de segundo año de la Universidad Juan Agustín Maza redactarán notas del torneo y las publicarán en un sitio web a modo de ejercicio de la práctica profesional.

El contexto en el que surgió el nombre que contiene a Banini en su denominación tiene, previamente, la organización de un torneo masculino denominado "Perdón Diegote", en alusión a Diego Armando Maradona como jugador modelo del fútbol mundial. De esta manera, buscando una referente de la rama femenina se consideró llamar al certamen "Perdón Banini", homenajeando a la mendocina como jugadora ejemplar del fútbol local.

El certamen, según establece el reglamento, está destinado a mujeres que tengan algún vínculo con los medios de comunicación. Al menos 7 de las 13 jugadoras mencionadas en la lista de buena fe -a presentarse antes del inicio del torneo- deben tener relación con el universo periodístico (sean medios tradicionales o no). "Quienes completen la nómina de 10, en caso de no pertenecer a ningún medio de comunicación, no deberá estar federado a la fecha en ninguna Liga de fútbol profesional. En el caso del torneo femenino “Perdón Banini” solo podrán contar con hasta 3 jugadoras federadas en vigencia", reza el reglamento. La base es el amateurismo por sobre todas las cosas.

La primera etapa del torneo femenino tiene actualmente cuatro equipos inscriptos que cumplen las condiciones prestablecidas. Los partidos, a jugarse en Boedo Camp de Luján de Cuyo, son ida y vuelta y, dependiendo de los resultados, los dos mejores equipos clasificarán a la Copa de Oro, mientras que los dos últimos irán a la Copa de Plata. Los premios se otorgarán de acuerdo a cada copa. Los encuentros serán dirigidos por árbitros de ACAMA y las reglas serán similares a las de la Liga Mendocina de Fútbol.

La duración es de dos meses: inicia este 30 de noviembre y finaliza a fines de enero (no hay fecha exacta de conclusión debido a que el torneo se suspenderá en caso de malas condiciones climáticas). Quienes deseen inscribirse todavía tienen la posibilidad de consultar al siguiente número 2615 387256.

Estefanía Banini, al enterarse de homenaje colaboró con la difusión y dejó un video para el período de inscripciones.