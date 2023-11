Un rival de Messi hizo una confesión: "El plan era darle patadas"

Obi-Mikel-Messi.jpg

Luego habló de la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo al decir: "Sé que la comparación está ahí. Pero yo me enfrenté a los dos, y Messi estaba muy cerca mío. Cuando jugás contra ellos... No voy a decir a kilómetros, porque lo que ha hecho Cristiano Ronaldo también... Pero realmente, no veo la comparación. De ningún modo. Porque Messi es de otro planeta", elogió el volante central sobre el astro rosarino.

La confesión de Obi Mikel sobre Messi

Obi Mikel, quien fue el volante central de los Blues durante 11 años, habló de una de las estrategias que utilizaban en el conjunto londinense para detener a Leo: "El plan era darle patadas. Él era el hombre. El entrenamiento de toda la semana lo pensábamos en base a él. No podías defenderlo uno contra uno. Era imposible, te mataba. Nunca podíamos acercarnos lo suficiente para sacársela".