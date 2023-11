Hay pésimas noticias para Enzo Fernández y el Chelsea en la Premier League

Según una investigación que llevó a cabo el medio The Guardian, el ex propietario de la entidad de Londres, el ruso Abramovich, durante los 19 años que estuvo al frente del club, realizó pagos a través de paraísos fiscales que no habrían sido incluidos en las cuentas de la institución y que estarían relacionados con los fichajes de Samuel Eto'o, Willian y las renovaciones de Eden Hazard y Antonio Conte, entre otros.

