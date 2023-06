Un jugador de Lanús denunció que recibió insultos racistas en el partido ante Talleres

►TE PUEDE INTERESAR: Messi disfruta en Argentina y el Inter Miami se hunde en la MLS

Luego del encuentro, el jugador utilizó sus redes sociales para hacer su descargo por lo sucedido, aunque sin dar nombres: "Repudio fuertemente los ataques racistas en mi contra esta noche en el partido frente a Talleres de Córdoba en la Liga Argentina.

No soy ni merezco comentarios de la índole de colombiano negro de mierda ", escribió.

Y agregó: "Sí, orgullosamente colombiano, representando a mi país en tierras extranjeras; pero esta situación es impresentable.

Racismo dentro el terreno de juego por parte de otro jugador fue lo que viví esta noche en La Fortaleza y repudio cualquier acto de racismo sea en mi contra o en contra de alguien más, como ya se ha visto en diversas ocasiones. Hasta cuando más esta situación...".

La institución, por su parte, respaldó al defensor mediante su cuenta de Twitter: "Desde Club Lanús condenamos cualquier manifestación de racismo y expresamos todo nuestro apoyo para el jugador Felipe Aguilar. El fútbol es sinónimo de igualdad y respeto dentro y fuera del campo de juego. Por eso decimos #BastaDeRacismo".

Lanús venció ayer por 2 a 1 a Talleres con goles de Leandro Díaz y Cristian Lema y escaló al cuarto puesto en la tabla de posiciones de la Liga Profesional, donde privó al conjunto cordobés, que se ubica como escolta, de acortar los diez puntos de ventaja con el líder River.

Federico Girotti se disculpó con el jugador de Lanús

"Paso por acá a disculparme por el hecho sucedido ayer frente a Lanús. Me hago responsable de lo que dije, entendiendo que era un ida y vuelta de palabras, creyendo que iba a quedar como algo del partido", dijo Girotti en Instagram.

"Tengo que hacer un mea culpa y entender que todo evoluciona y cambia. Algo que hasta hace no tanto se tomaba como algo habitual, chicaneos dentro de la cancha, etc, hoy ya no se toma así. Dicho esto, quiero destacar que no fue intencional ser "racista" ya que tengo grandes amigos de diferentes nacionalidades a cuales aprecio demasiado como para que se entienda o se me tilde de 'racista'", añadió.