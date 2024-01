Intervinieron un club de San Luis para investigar el manejo de fondos públicos y la AFA suspendió a toda la Liga

san luis FC (1).jpg Este es el plantel del Club San Luis FC, campeón del Ascenso del fútbol femenino de la AFA.

El club San Luis fue intervenido tras el cambio de gobierno en la provincia, en diciembre pasado, por detectar irregularidades. La medida dispuso el nombramiento de una comisión para normalizar la situación en el plazo de 180 días.

Quien solicitó la actuación de la DPJ fue el nuevo Director de Deportes, el licenciado Gabriel Ribero, quien encontró irregularidades en el manejo de fondos, que fueron transferidos al club, que formalmente es la Asociación Civil San Luis Fútbol Club.

El club San Luis Fútbol Club fue fundado en el año 2021, basado en un proyecto del área de deportes provincial bajo el gobierno de Alberto Rodríguez Saá (10/12/19 al 10/18/23), siendo reemplazado por la administración de Claudio Poggi (asumió el 10 de diciembre del 2023), en su segundo mandato.

San Luis Fútbol Club, según consta en su página oficial, es un club de fútbol femenino fundado en el año 2022 en la provincia cuyana. Su equipo de fútbol femenino inició sus actividades en 2022 y en el 2023 resultó campeón de la Primera División B de AFA y ascendió a la máxima categoría del fútbol femenino. Juega de local en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes.

liga sanluiseña-futbol.jpg Sede de la Liga Sanluiseña de Fútbol, en la calle Bolívar 935 de la capital puntana.

Violación del "principio de no intervención" de AFA

Al conocer la decisión del organismo provincial, la Dirección de Personas Jurídicas de San Luis, la AFA dispuso este lunes por la noche suspender la afiliación de la Liga Sanluiseña por entender que la medida constituye "una violación al principio de no intervención e independencia de sus miembros" según lo establece el estatuto vigente.

La resolución de AFA deja sin participación al futbol femenino de la provincia vecina, que había logrado el ascenso a la Primera División; y a los clubes Estudiantes y Juventud Unida, que disputan el Torneo Federal y en el caso de uno de ellos (Juventud Unida) la disputa de los 32avos. de la Copa Argentina, en donde debe cruzarse con Deportivo Maipú de Mendoza.

En su momento, el Consejo Federal que rige al futbol del Interior, intimó a los interventores del club y notificó a la Liga Sanluiseña y a sus autoridades -el último 29 de diciembre- para que "den cuenta de la situación" y al no obtener respuestas decidió suspender la afiliación de la Liga puntana.

La medida de la AFA afecta además a los clubes puntanos que integran la liga de la provincia, que no podrán jugar el Torneo Regional o competencias organizadas por el Consejo Federal de la AFA a nivel ligas o clubes.

Desde la DPJ de San Luis dijeron que llamaba la atención que en otras oportunidades hubo intervención en clubes de la provincia, como Estudiantes, y sin embargo el Consejo Federal no tomó la medida de suspender a la Liga Sanluiseña.

"Queremos resguardar los intereses del club y que continúe compitiendo, pero nuestra función es investigar la situación legal y patrimonial de cada institución. Es lamentable que se perjudique a los otros clubes de San Luis", explicaron desde Personas Jurídicas.

La respuesta de la DPJ de San Luis al Consejo Federal

Quien tuvo la responsabilidad de responder por la intervención de esta entidad encargada de "salvaguadar los intereses públicos", la Dirección de Personas Jurídicas de San Luis. En este caso fue la doctora Lorena Rodríguez, quien brindo detalles del porqué de lo actuado.

"Este club se autorizó para funcional el 6 de enero del 2023, es una entidad nuevita, no había tenido el cierre de su primer ejercicio, sin embargo nosotros el 14 de diciembre, recibimos una nota suscrita por el Secretario de Deportes del Gobierno de la provincia (Gabriel Ribero), que manifestó la preocupación y solicitó si podíamos tomar intervención, como órgano de fiscalización público, porque han habido giros importantes de dinero desde la Secretaría de Deportes a través de un ente desconcentrado de deportes, hacia la Asociación San Luis Fútbol Club, donde tanto la Secretaría de Deportes, como el ente, y San Luis FC, estaban encabezados por la señora Cintia Marina Ramírez", explicó la funcionaria.

"Desde Personas Jurídicas ordenamos una inspección en la sede social de la entidad a fin de facilitar una auditoría contable, ver el estado de situación patrimonial y económica de la entidad, y nos encontramos con que no existe esta sede social manifestada en las actas del club. No existe el club, no hay instalaciones físicas", detalló Lorena Rodríguez.

"En los últimos días de gestión de esta entidad, el 5 de diciembre, la gestión de Gobierno anterior, les aprueba una reforma de estatuto donde introducen un cambio de sede social. Nos dirigimos a ese sede social, y no encontramos ningún espacio físico para la entidad. Tomamos declaración con Escribanía de Gobierno, con testimonios de las personas que trabajan allí, ya que coincide con el edificio de la Universidad de La Punta, y mencionaron que nunca funcionó allí el club".

Transferencias millonarias

Respecto a la actuado por la DPJ sanluiseña, Domínguez señaló: "Respecto a los fondos públicos enviados al club, descubrimos que el día 7 de diciembre (2023), se transfirieron 290 millones de pesos. Esto fue algo que hizo la propia funcionaria Cintia Ramírez, que se "autotransfirió" esta suma al club".

Luego la abogada sumó: "Avanzando con las investigaciones tenemos 276 transferencias entre los años 2022 y 2023 hacia el club, siendo que el club se constituyó (legalmente) el 6 de enero del 2023. Es decir, que durante el 2022 no estaba funcionando como club, asociación civil formalmente constituida, y sin embargo, desde el gobierno (provincial) se giraban fondos para una entidad que no existía como tal".

"Continuando la trazabilidad del dinero, en un banco ingresó, a la cuenta del club, y con firma autorizada de Cintia Ramírez, el 7 de diciembre y se hicieron transferencias a una empresa radicada en Buenos Aires por 290 millones por la supuesta compra de un colectivo (ómnibus), ya que no se ha podido dar con este vehículo en la investigación", detalló la funcionaria del DPJ que agregó: "Lo extraño es que en los movimientos de cuenta, es que tras la salida de los 290 millones, a los dos días entraron $8.350.000 a la cuenta, girados desde la misma empresa a la que se transfirieron los 290 millones en Buenos Aires".

Desde Fiscalía de Estado se inició una acción penal contra la señora Cintia Ramírez por peculado, incompatibilidad en ejercicio de la función pública.

Para concluir con la descripción de la situación institucional del club puntano, Lorena Domínguez aportó: "llama mucho la atención de que el club existen 13 socios activos, que forman toda la Comisión Directiva y que a su vez, eran casi todos funcionarios del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Deportes".