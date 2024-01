Histórico: fue lanzada la Federación Mendocina de Fútbol

lanzamiento-federacion mendocina de futbol-01.jpg Los integrantes de la CD de la Federación Mendocina de Fútbol, representando a las ocho Ligas locales.

Creada para fortalecer la actividad en toda la provincia

Según anunciaron, la futura constitución de la Federación Mendocina de Fútbol traerá grandes beneficios a los clubes de Mendoza y busca el fortalecimiento de todas las Ligas que la componen. La Liga Mendocina, Rivadaviense, Sancarlina, Liga de Fútbol de Tunuyán, Tupungatina, Alvearense, Liga Independiente (Malargüe) y Sanrafaelina formarán parte de esta nueva institución.

Tras la reunión realizada en la sede de la Liga Mendocina, se decidió que la Federación Mendocina será presidida por Omar Sperdutti (Liga Mendocina) acompañado por José Pipo Álvarez (Liga Rivadaviense), Alberto Estrella (Liga de Tunuyán), Enrique González (Liga Sancarlina), Homero Di Berardino (Liga Alvearense), Manuel Ocaña (Liga Tupungatina), Diego Martín (Liga Sanrafaelina) y Javier Asencio (Liga Independiente de Malargüe).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuansuraci%2Fstatus%2F1743695397959107062&partner=&hide_thread=false #Mendoza #Fútbol se formó la Federación Mendocina de Fútbol integrada por todas las ligas de la provincia pic.twitter.com/AgYJrnFaX3 — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) January 6, 2024

La Federación Mendocina de Fútbol, que gestionará ante el Consejo Federal de la AFA, tendrá a su cargo: la conducción, promoción y coordinación deportiva de la actividad. Estas ocho Ligas de Mendoza representan a más de 140 clubes de la provincia.

Ahora se trabajará en la parte legal de la constitución de la entidad y la posterior tramitación de la aprobación de l Consejo Federal de AFA.

La emoción de los fundadores de la Federación Mendocina de Fútbol

Tras aprobarse la formación de esta institución provincial, los representas de las distintas ligas que participaron expresaron su satisfacción ante tan importante hito.

federacion mendocina de futbol-presidente- omar sperdutti.jpg Omar Sperdutti. El presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, también presidirá la Federación Mendocina.

“Es una alegría enorme porque por ahí uno no se da cuenta que algo bueno habré hecho en la vida para recibir este apoyo. Me gusta este tipo de desafíos. Nadie me obliga a nada y para mí es una satisfacción muy grande. Me siento capaz en esta etapa de mi vida de ejercer este cargo junto al resto de los presidentes de las ligas de Mendoza", djio Omar Sperdutti, presidente la Liga Mendocina de Fútbol y la flamante Federación Mendocina.

"Tanto nos cuesta ir (al Consejo Federal) en forma individual que ahora confío que con trabajo en conjunto vamos a conseguir más beneficios para el fútbol de la provincia”, Omar Sperdutti "Tanto nos cuesta ir (al Consejo Federal) en forma individual que ahora confío que con trabajo en conjunto vamos a conseguir más beneficios para el fútbol de la provincia”, Omar Sperdutti

“Hoy es un día importante para el fútbol de Mendoza porque todas las ligas que estamos enmarcadas en Mendoza logramos conformar una Federación. También estoy contento que Omar Sperdutti sea nuestro presidente por su trayectoria y tiene un proyecto importante. Estamos comprometidos a trabajar junto con todas las Ligas de Mendoza”, aseguró José Pipo Álvarez, presidente de la Liga Rivadaviense y delegado de Cuyo en el Consejo Federal de AFA.

“Por distintas razones el Valle de Uco tendrá la vicepresidencia que no es poco. Hay una mesa que se trabajará en conjunto. Vamos a tener muchos beneficios las Ligas del interior, siempre apoyados por el resto. Espero estar a la altura para cumplir con el rol que me toca”, comentó Alberto Estrella (Liga de Fútbol de Tunuyán) para finalizar.

Qué es una Federación y cómo se conforma

Las federaciones deportivas, son asociaciones civiles que se constituyen para la promoción y el desarrollo de un determinado deporte o grupos de deportes. Fundamentalmente son quienes regulan y brindan una organización a las distintas disciplinas deportivas que existen.

En el caso de las Federaciones Deportivas Nacionales, son las representantes del país en las Federaciones Deportivas Internacionales o Confederaciones, y las encargadas de organizar las selecciones nacionales, como así también planificar el desarrollo y las competencias. Por lo general, dependiendo de su expansión se conforman por Federaciones Provinciales.

En cuanto a la Federación Mendocina de Fútbol, esta será conformada por la Ligas regionales (las ocho mencionadas), y a su vez, estas Ligas por los clubes afiliados. Las Federaciones provinciales suelen estar integradas por Asociaciones regionales o departamentales, como en el caso del básquetbol mendocino.