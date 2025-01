Turco Mohamed palpitó el inicio de la Liga MX 2025 con mensaje a Pumas y América

Para comenzar, Mohamed aseguró que aceptará el trato que le den los hinchas de su último club cuando visite las instalaciones del estadio Olímpico Universitario en la cuarta fecha de la Liga MX, la cual comenzará este fin de semana.

“No me reprocho nada y tengo una deuda con Pumas, lo tengo claro, porque me fui antes. Si soy recriminado, lo entiendo”, reveló el Turco con respecto a lo que será su retorno a la cancha de Pumas, ahora como entrenador del Toluca.

Sobre la misma temática, el DT de los Diablos Rojos concluyó: “Yo no puedo ponerme en lo que opine la gente. Guardo un cariño y respeto enorme por el club. Lo que me toque lo aceptaré. Yo siempre fui leal, fui sincero con lo que me pasaba por dentro".

Posteriormente, a la hora de apuntar contra el América, el argentino expresó: “Va a ser difícil (el América) porque parten de mucha confianza y seguridad. Las rachas son para romperse. Hay buenos equipos que se arman fuerte y le van a dar esa pelea al América".

"Me tocó estar dentro y cuando tienes para matarlo, hay que aniquilarlo. América es América y este año va a ser muy competitivo y va a ser difícil sacarle el trono al América”, completó en medio de su charla con ESPN.

Para finalizar sobre André Jardine, protagonista principal del éxito del Azulcrema, el director técnico de Toluca sentenció: “Lo enfrenté poco en San Luis, con América en un partido y me encantaría un cruce en liguilla con América”.

El paso del Turco Mohamed por la Liga MX

Durante su experiencia como entrenador en el fútbol de México, Mohamed pasó por nueve clubes antes de llegar a los Diablos Rojos. En total, tuvo diez ciclos en la Liga MX, ya que en los Rayados tuvo dos etapas)

Los clubes a los que dirigió son: Zacatepec, Morelia, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tijuana, América, Monterrey y Pumas. En tierras aztecas, sus números hablan de un total de 172 victorias, 112 empates y 110 derrotas en 394 partidos.