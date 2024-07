Tres jugadores más llegaron a Independiente Rivadavia para sumarse al plantel

Uno de ellos es Nahuel Gallardo, defensor de 26 años proveniente de Sarmiento de Junín, con pasado en River Plate (es el hijo de Marcelo Gallardo). El lateral izquierdo este año jugó 4 partidos con la camiseta del Verdolaga y a la Lepra llega a préstamo por 18 meses con opción de compra.

nahuel gallardo.jfif Nahuel Gallardo se reunió con sus nuevos compañeros de Independiente Rivadavia.

El segundo es Gonzalo Alvez, santafesino de 20 años proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero, su pase pertenece a Talleres de Córdoba. Fue convocado por Mascherano para unos amistosos con la Selección argentina Sub 20 en el 2022, además de tener participaciones en el combinado nacional Sub 15, Sub 16 y Sub 17, y consagrarse campeón del Mondial Football Montaigú Sub 16 disputado en Francia en el 2019. Este año disputó solo 5 partidos con el equipo santiagueño. Alvez juega como volante ofensivo y llega a Independiente Rivadavia a préstamo por 18 meses.

gonzalo alvez.jfif La presentación de Gonzalo Alvez en las redes sociales de Independiente Rivadavia.

► TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Villa se sumó a La Lepra y prometió dejar todo: "Voy a dar hasta la última gota de sudor"

Por último, Independiente sumó a Federico Milo, lateral izquierdo proveniente de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El jugador de 32 años llegó al el Lobo platense de la mano de Madelón pero, con la salida de dicho entrenador y el arribo de Marcelo Méndez, el futbolista no pudo consolidarse en el puesto. Este año jugó 10 partidos de la Copa de la Liga y viene a la Lepra a brindarse como alternativa, también con Gallardo, en el puesto del 3 que hoy ocupa Tobías Ostchega.

En el fútbol argentino tuvo paso por Arsenal, Unión de Santa Fe y Aldosivi. Además jugó en el fútbol de Grecia y el de Perú.

federico milo.jfif Federico Milo viene de Gimnasia de La Plata a jugar a Independiente Rivadavia.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se encuentra viajando a Córdoba para realizar la pretemporada preparatoria para la segunda etapa de la Liga Profesional. El cronograma de partidos será el siguiente:

Embed

•Sábado 6/7 jugará ante Instituto

•Sábado 13/7 jugará ante Belgrano

Luego la Lepra retornará a la provincia para preparar su debut el jueves 18 de julio a las 19, en el Bautista Gargantini, ante Gimnasia de La Plata.