Sebastián Villa se sumó a La Lepra y prometió dejar todo: "Voy a dar hasta la última gota de sudor"

Sebastián-Villa-1.jpg Villa dialogó con el periodista Rodrigo Chipi Ríos.

El jugador de 28 años, ex Beroe Stara Zagora (de Bulgaria), ya realizó la revisión médica y afrontará la pretemporada en Córdoba con la entidad azul tras firmar su vínculo por tres años con la Lepra.

►TE PUEDE INTERESAR: Independiente Rivadavia sumó dos caras nuevas

"Soy un chico que le gusta competir y se dio la oportunidad con el presidente Daniel Vila, que me contó el proyecto que tiene y es muy bonito. El club viene creciendo y para mí es muy importante esta nueva oportunidad y más que es en el fútbol argentino, que ya conozco hace muchos años; pero ahora estoy con esta camiseta tan bonita y he recibido el cariño de los hinchas y estoy muy contento de estar acá", aclaró Villa.

El ex Boca dijo que no busca revancha (se fue de la entidad xeneize porque tiene causas en el país). "Más que revancha, vengo como el ave fénix, estuve por Bulgaria, me fue muy bien también y se me dio esta oportunidad. Tuve ofertas de varios países, pero el fútbol argentino es muy competitivo a nivel mundial, para mí esta oportunidad es muy importante y vengo a aprovecharla de la mejor manera, vengo a hacer las cosas bien, he crecido mucho y vengo a aportarle al equipo la experiencia que tengo", expresó.

Sebastián-Villa.jpg Sebastián Villa dialogó con Canal 7 Mendoza y Radio Nihuil.

►TE PUEDE INTERESAR: Matías Reali ya se entrenó en San Lorenzo e Independiente Rivadavia le deseó suerte

"El objetivo es ayudar al club a estar en primera, vengo a demostrar todo lo que sé, a ayudarle al equipo. Hay un grupo muy bueno, les mando un saludo a todos mis compañeros y espero aportar lo mejor de mí", sintetizó.

"Tomé esta decisión porque quiero volver a la selección de Colombia y volver a estar al más alto nivel y el club Independiente Rivadavia me dio esa oportunidad de volver a competir y estar en la elite; así que estoy muy feliz de llegar a esta gran institución", afirmó.

Sebastián-Villa-3.jpg Sebastián Villa ya comenzó su ciclo en Independiente Rivadavia. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

"En Bulgaria el tema es el idioma, que totalmente diferente, que es el búlgaro y el ruso, también está el inglés porque no se habla español, pero es un fútbol muy táctico, la verdad que hay muy buenos jugadores, así que yo cuando llegué me adapté de la mejor manera. Pude hacer cinco goles, también hice varias asistencias y en los once partidos que jugué me fue bien, ahora estoy aquí en Independiente Rivadavia, la verdad que Mendoza es muy bonita y quiero aprovechar todo el calor humano que me están dando", aclaró al hablar de la etapa que tuvo en Europa.

"Siempre sueño que donde esté me vaya bien, sólo les puedo prometer a los hinchas de la Lepra que voy a dar hasta la última gota de sudor en la cancha, que voy a a dar lo mejor de mí, esta es una nueva etapa en mi vida y quiero aprovecharla al máximo", cerró.

Los clubes donde jugó Sebastián Villa

Deportes Tolima de Colombia 2014-18

Boca Juniors 2018-23

Beroe Stara Zagora (Bulgaria) 2023-2024

Independiente Rivadavia 2024

Selección de Colombia 2018

Los títulos del colombiano