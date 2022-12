Tomás Conechny y su expectativa de poder triunfar en Godoy Cruz

Godoy Cruz.jpg Tomás Conechny a la derecha junto al vicepresidente José Mansur. Foto: Prensa Godoy Cruz

Hace tiempo la dirigencia del Expreso quería contratar al atacante, que ya jugó en primera en San Lorenzo. Sobre su llegada al Expreso afirmó: "Las expectativas siempre son las mejores, creo que hice un buen año en la Primera Nacional. Me sirvió un poco para tomar envión y volver a primera. Estoy contengo por esta oportunidad que se me presenta de jugar en Godoy Cruz. Me encontré con un grupo que tiene ganas de pelear por objetivos importantes".