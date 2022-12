Lucas Arce quiere dejar todo en su nueva etapa en Godoy Cruz

Lucas Arce godoy Cruz 1.jpg

Respecto de su llegada a Godoy Cruz, el lateral derecho manifestó: "Las expectativas son las mejores. Me siento muy agradecido por la confianza y la oportunidad que me da Godoy Cruz de jugar en primera división. Vamos a poner el mayor esfuerzo para pelear por objetivos importantes, pero ahora solo pienso en hacer una buena pretemporada para lo que se viene".

"Uno siempre cuando llega a un club quiere ir por todo. Como objetivo personal te puedo decir que espero tratar de sumar la mayor cantidad de partidos, pero para eso hay que ir paso a paso", agregó.

Arce arrastraba una lesión en la rodilla que lo obligó a somterse a una artroscopia, y sobre su evolución afirmó: "Llevamos casi tres semanas y media de trabajo y la verdad es que venimos muy bien y avanzando muy rápido. En estos días ya me van a dar el alta para empezar a trabajar a la par del grupo".

El ex jugador de San Telmo, hizo un análisis de su última temporada en Gimnasia y Esgrima y manifestó: "El balance fue muy positivo. Fue un acierto venir. Me tocó pasar por varios momentos y sufrir dos lesiones, pero crecí muchísimo como persona y en lo futbolístico. Eso me permitió dar el salto a Godoy Cruz".

"En Godoy Cruz me encontré con una realidad totalmente diferente. Es un cambio muy grande venir del ascenso, pero la clave es adaptarse lo más rápido posible". opinó el lateral.

Sobre el puesto en el que más le gusta jugar, señaló: "En mi corta carrera jugué de lateral derecho pero también lo he hecho de lateral izquierdo, y de volante por la derecha. Voy a jugar donde me necesiten el cuerpo técnico y mis compañeros".

La palabra de Lucas Arce

Así juega Lucas Arce