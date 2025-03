"¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? No tengas miedo. ¡Si tenés miedo porque después te van a retar, no hablés! Cualquiera de los que está acá presente, ¿alguien vio que Julián tocó dos veces la pelota? ¡Que levante la mano! ¿Quién levanta la mano? ¿No la levanta nadie? Listo, otra pregunta", soltó Diego Simeone en conferencia de prensa.