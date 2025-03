El picante cruce del Cholo Simeone con un periodista en conferencia de prensa: "¡Si tenés miedo, no hablés!"

Fue justo en ese momento en el que la tensión se hizo presente en la sala: "Yo le hago una pregunta a ustedes. Por ahí ustedes no me vieron, pero me quedé caminando sin ver la tanda de penales".

"¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?", insistió Simeone ante los presentes. Uno de ellos, el que tenía el micrófono en la mano, respondió: "Yo no lo sé, vi la repetición. Vi como sale el balón rebotado".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/1899965951283483001&partner=&hide_thread=false ES EL CALENTÓN DEL AÑO DE SIMEONE



"¿Alguien vio que dio dos toques Julián? ¡¡QUE LEVANTE LA MANO!!"



La cara de @GUTY14HAZ... un poema.

En ese momento, el argentino interrumpió y comenzó a levantar el tono de voz. "No tengas miedo. ¡Si tenés miedo porque después te van a retar, no hablés!, soltó con una irónica sonrisa en el rostro.

Para culminar, lejos de abandonar su postura, Simeone sentenció: "Cualquiera de los que está acá presente, ¿alguien vio que Julián tocó dos veces la pelota? ¡Que levante la mano! ¿Quién levanta la mano? ¡Vamos, vamos! ¿No la levanta nadie? Listo, otra pregunta".