►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi y su gol más esperado en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi.jpg Lionel Messi y Robert Lewandowski estarán frente a frente el miércoles próximo

El equipo polaco quedó primero con 4 puntos y la Selección argentina segunda con 3 puntos, al igual que Arabia, que quedó tercero por la diferencia de goles.

►TE PUEDE INTERESAR: Enzo Fernández y un golazo para asegurar el triunfo de la Selección Argentina ante México

Lionel Messi vs. Robert Lewandowsi: Cómo les fue en los enfrentamientos

No le fue bien a Lionel Messi en sus duelos con Robert Lewandowski a nivel de clubes, pero esta vez, ayudado por el equipo de Lionel Scaloni trabajará para cortar esa racha y asegurarse el pase como primeros a octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Las estadísticas indican que los dos jugadores se han enfrentado 3 veces, cuando el polaco era el 9 del Bayern Munich, y Lionel Messi era el 10 del Barcelona, actual club del delantero polaco.

De los 3 partidos, en 2 ocasiones el equipo de Lewandowski se llevó la victoria (una de ellas por 8 a 2), anotando dos goles, mientras que Messi solo le ganó una vez y marcó en dos oportunidades.

robert-lewandowski-polonia.jpg Robert Lewandowski, goleador de Polonia, enfrentará a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022

Mundial Qatar 2022: Qué dijo Lewandowski sobre Lionel Messi

Cuando Lionel Messi ganó su último Balón de Oro, el polaco estaba en un gran momento, y se cuestionó la entrega del galardón al argentino. Lejos de meterse en polémicas, durante el festejo, Lionel declaró que Lewandowski debía ser para él el ganador del premio.

Lewandowski generó revuelo a nivel mundial tras declarar : "Quisiera que sea una declaración sincera de un gran jugador y no solo una declaración, sino que no sean puras palabras vacías. Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar, pero, como dije, hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo".

De igual manera, hace tan solo unos días, Lewandowski se cruzó con un periodista argentino y dejó en claro esas declaraciones polémicas: "Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de Messi. Messi está en muy buena forma no solo en la Selección, sino también en el PSG."