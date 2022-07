Sebastián Battaglia no se quedó callado tras la goleada que sufrió Boca

Con una formación suplente, Boca recibió una goleada de Banfield (3-0) en La Bombonera y quedó con 9 puntos, a cuatro del líder Newell's, que el lunes será local de Patronato de Paraná.

"Tuvimos dos partidos de local que no pudimos sumar y ahora tenemos un partido importante el martes. Me preocupa quedar lejos de los de arriba en caso de que puedan sumar”, admitió Sebastián Battaglia, ya enfocado en la revancha del martes ante Corinthians de Brasil por los octavoa de final de la Copa Libertadores.

El entrenador preservó a todos los titulares para ese compromiso y defendió a los jugadores dispuestos ante Banfield: “Nosotros queremos tener un plantel que sea competitivo, hoy le tocó estar a muchachos que no tienen muchos minutos".

"Tuvimos que rearmar la defensa con suspendidos y jugadores que vienen de lesiones con pocos entrenamientos. Nosotros queremos competir en todos los torneos que participamos", aclaró Sebastián Battaglia.

sebastian-battaglia-boca.jpg Sebastián Battaglia fue cauto a la hora de declarar tras perder con Boca.

Boca la pasó mal ante Banfield

Pese al bajo rendimiento de su equipo, Battaglia no le restó mérito a un Banfield que llevaba 13 años sin ganar en La Bombonera: "Tiene buen funcionamiento y buenos jugadores. Hizo méritos y nosotros no estuvimos firmes y coordinados en defensa. No debería ser habitual que nos hagan tres goles en el primer tiempo, pero hoy pasó. No hay que quitarle méritos al rival".

Consultado por la situación del colombiano Jorman Campuzano, quien iba a ser titular pero finalmente ingresó desde el banco, el DT explicó: “Nos dijo que no estaba con la cabeza para el partido por inconvenientes que tiene él. Sería bueno que lo explique si quiere hablar”.

Al volante colombiano, que quiere seguir su carrera en el exterior, se le vence su contrato el 30 de junio de 2023.

El Consejo de Fútbol le ofreció una renovación del vínculo para luego poder prestarlo o transferir parte de su ficha, pero lo ofrecido está lejos de lo que pretende el futbolista, que fue titular en la era de Miguel Ángel Russo como técnico.

boca1.jpg Boca poco y nada pudo hacer en su cancha con un equipo alternativo.

Boca pretende que el colombiano y el venezolando Jan Hurtado, que tiene que regresar del Bragantino de Brasil, dejen la institución para liberar el cupo de extrajero ante una posible llegada del chileno Arturo Vidal.

"Me informaron que había negociaciones con él, pero no tuve la oportunidad de hablar. Si todo va bien y avanza, ya sabemos la clase de jugador que es y lo que significa para el fútbol argentino. Nos ilusiona la posible llegada de Vidal", reconoció Sebastián Battaglia, técnico de Boca.

Por último se refirió al VAR al ser consultado si tiene "la guardia alta" en vista al arbitraje del próximo martes en el desquite ante Corinthians: “El VAR es una herramienta muy buena, pero seguimos dependiendo del ser humano y la interpretación de las jugadas".

"La mano del otro día en Brasil pensamos que fue penal, yo la vi separada del cuerpo. En este caso, no llamaron ni a revisar. Sería bueno unificar los criterios. Queremos estar atentos, no que nos beneficien, pero tampoco que nos perjudiquen”, dijo.

Boca piensa en Corinthians

Boca regresó a las prácticas este sábado en el predio de Ezeiza para preparar el encuentro ante el "Timao": La unica variante con respecto al partido disputado en San Pablo será la vuelta de Frank Fabra por Agustín Sandez.

Boca y Corinthians jugarán el próximo martes desde las 21.30 el encuentro de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.