Se encienden las alarmas en Independiente Rivadavia

independiente-rivadavia9.jpg

Para colmo de males, la enfermería leprosa genera aún más preocupación, debido a que hay futbolistas con molestias, que quedarían al margen del encuentro del próximo domingo.

Los lesionados en Independiente Rivadavia

Luciano Abecasis no está de recuperado de su lesión y su puesta a punto demandará algunos días más. Es decir, que el entrenador azul, Ever Demaldé, no podrá contar con él.

luciano Abecasis Independiente Rivadavia.jpg Foto: Martín Pravata (UNO)

Victorio Ramis, quien salió lesionado en los primeros minutos del encuentro ante Tristan Suárez, padece una distensión muscular que le impide estar ante Atlanta.

Maximiliano Gagliardo venía arrastrando una molestia en el aductor de su pierna derecha y este miércoles se conoció que padece una distensión muscular en ese sector. Por ende, el arquero, estará afuera del equipo al menos por dos semanas.

Es una semana de complicaciones para Independiente Rivadavia y para su entrenador, que tendrá la difícil misión de armar nuevamente las piezas para enfrentar a Atlanta.

El viernes por la tarde, el plantel azul emprenderá el viaje en colectivo rumbo a Buenos Aires.