Se acabó la incertidumbre, Chiquito Romero renovará en Boca

Para Chiquito Romero, su continuidad estaba casi asegurada. Hoy se conoció, luego de la derrota ante Atlético Tucumán, que renovará su vínculo con el club. El arquero se tomó unos días para analizar la propuesta pero es cierto que desde hace rato elogia el funcionamiento y la vida en el club de La Ribera. "Acá hay cosas que están muy bien y no sé si las valoramos lo suficiente. Por ejemplo, en el tema de la salud: la atención y el trato de los médicos son difíciles de ver en otros lados", expresó hace un tiempo en la revista oficial de la entidad, Desde La Boca.

Romero1.jfif Chiquito Romero llegó en 2022 y permanecerá en la institución hasta 2025.

Romero arribó al club en 2022 con una lesión a cuestas desde su paso por Venezia. Al llegar recibió la atención pertinente y tras una prolongada recuperación, se apropió del arco de Boca. "Llegué en plena recuperación de una lesión y me trataron de maravillas, sin apurarme, respetando mis tiempos. Antes del Mundial 2018 tuve que operarme y lo hice en el exterior. Me equivoqué: tendría que haberlo hecho acá", expresó respecto a la lesión. Además hizo un balance de lo que lleva recorrido con la casaca azul y oro. "Acá llevo más de 60 partidos en poco más de 15 meses. Creo no haber jugado esa cantidad en los cinco años anteriores. Y lo disfruto".

El contrato de Romero se extenderá hasta el 2025 y se firmará en el transcurso del día martes.