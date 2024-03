Sergio Romero no podrá jugar en Boca ante Racing por la Copa de la Liga

romero boca 2.jfif Sergio Romero no estará en el Boca vs. Racing de este domingo

Sergio Romero terminó dolorido el encuentro del miércoles con Unión, en Santa Fe, y pese a su optimismo tras los estudios realizados el jueves, este viernes presentó dificultades hasta para caminar que hacen poco menos que imposible su presencia ante Racing, su ex club.

Aunque se espera el parte médico oficial de Boca, es un hecho que Romero no va a jugar y su remplazante sería Javier García (otro ex Racing), aunque Diego Martínez tiene disponible a Leandro Brey, arquero de la Selección argentina Sub 23.

La probable formación de Boca para jugar con Racing

Aunque todavía quedan más de 48 horas para el partido ante Racing, Diego Martínez tendría decidida la inclusión de Javier García en el arco y que Luis Advíncula y Nicolás Figal vuelvan a ser titulares en Boca.

Los probables ttulares de Boca serían: García; Advíncula, Figal, Nicolás Valentini, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.