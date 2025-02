Santino Andino regresó a Godoy Cruz tras su paso por el Sub 20: "La gente me pedía que vuelva"

La Selección argentina, con un gran rendimiento en el Sudamericano logró clasificar al Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en Chile este año, entre el 27 de septiembre al 19 de octubre. Pese al objetivo obtenido, Andino confesó que quedó la espina de no poder consagrarse en Venezuela. "Nos quedó un poco de bronca el no salir campeones. Nos enfrentamos dos veces contra Brasil y les hicimos siete goles, y ellos nos hicieron uno y salieron campeones. Pero así es el fútbol".

selección argentina sub 20.jpg Santino Andino fue titular en dos ocasiones en la Selección argentina Sub 20.

Ya de lleno nuevamente en el mundo Godoy Cruz, el extremo se sumó a los entrenamientos y se puso bajo las órdenes del nuevo entrenador, Esteban Solari. Sobre su regreso, el Chulu confesó: "Extrañaba estar con los chicos, con el plantel y tenía muchísimas ganas de jugar acá".

Desde que Andino se fue, transcurrieron 6 fechas del Torneo Apertura, el mercado de pases y el cambio del entrenador. Un cambio de realidad. "Pasaron muchas cosas en poco tiempo. Nuevo entrenador, compañeros nuevos, pero toca adaptarse a lo que viene. Todos me recibieron muy bien, me llevo bien con todos y ya estoy contento acá de nuevo", expresó el jugador y agregó sobre Solari: "Él estuvo mucho tiempo con la Selección Sub 20 y me tenía medio visto desde ahí así que pude cruzar unas palabras en estos días que estuve con él".

Andino Godoy cruz.jpg Santino Andino volverá a jugar con Godoy Cruz.

En este regreso al Expreso, Santino Andino reveló que el hincha del Tomba lo tuvo muy presente durante su ausencia. "La gente de Godoy Cruz me escribió bastante, me pedían que vuelva. Y los chicos del club me recibieron con la mejor".

Godoy Cruz se medirá ante Platense sin público en el Malvinas Argentinas y tendrá que purgar una sanción de seis partidos a puertas cerradas, según uno de los aspectos estipulados por el Tribunal de Disciplina. "Va a ser raro el partido sin gente pero vamos a tratar de sacarlo adelante y tratar de quedarnos con los tres puntos", aseguró Andino sobre la penalización impuesta al Tomba.

El club apelará la sanción que también incluye una multa de 2500 entradas, la reanudación del partido frente a Talleres y los gastos operativos del traslado de la T, y la quita de puntos.