Ryan Giggs renunció a la selección de Gales tras ser acusado de violencia de género

Ryan-Giggs.jpg

Rob Page, actual entrenador del combinado de Gales, se hizo cargo del equipo desde el momento que Giggs fue aprehendido y clasificó al país para su primer Mundial desde Suecia 1958 tras imponerse a Ucrania por 1 a 0 en el repechaje con un gol en contra de Yarmolenko.

El comunicado de Giggs

"Ha sido un honor y un privilegio dirigir a mi país, pero creo que lo correcto es que Gales se prepare para el Mundial con seguridad y sin especulaciones respecto a la posición de su entrenador", dijo Giggs en un comunicado.

"Tal y como se ha publicado, me he declarado inocente de las acusaciones criminales a las que he hecho frente en la corte de Manchester. Pese a que tengo confianza en el proceso judicial, me hubiera gustado que el caso se hubiera cerrado antes, para poder seguir con mis responsabilidades como entrenador", agregó.

En el mismo sentido, el ex mediocampista justificó: "No fue culpa de nadie que el proceso se retrasara. No quiero que la preparación de la selección de mi país para la Copa del Mundo se vea afectada o desestabilizada por el continuo interés en mi caso".

Es una leyenda del Manchester United

Giggs es una leyenda del Manchester United, club en el cual desarrolló toda su carrera y se convirtió en el jugador más laureado en la historia del fútbol inglés con 36 títulos.