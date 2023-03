Rubens Sambueza sigue mostrando su calidad en Deportivo Maipú

►TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Ferracuti destacó la contundencia que tiene Deportivo Maipú

El volante afirmó: "Me tocó hacer el gol de penal, lo grité. Fue el primero que me toca marcar. Ojalá vengan muchos más, nos sirvió para poder lograr el triunfo. En lo personal me da confianza y ayuda mucho".

El jugador, que tiene mucha felicidad por el segundo triunfo en el torneo, aseguró: "Es importante lograr estos tres puntos de local y volvimos a mantener el arco en cero por segundo partido consecutivo. En el primer tiempo el equipo hizo un gran desgaste y conseguimos la diferencia. En el segundo tiempo me parece que regalamos un poco la pelota. Seguimos en la pelea, en un torneo que es muy largo, hay que seguir trabajando".

Deportivo Maipú metió su segundo triunfo seguido

Deportivo Maipú logró ante Atlanta su segundo triunfo consecutivo. Venía de golear 4 a 0 a Tristán Suárez en Buenos Aires. Ahora por la 6° fecha de la zona B de la Primera Nacional, el Cruzado visitará a Racing de Córdoba, el domingo 19 de marzo, desde las 18.

maipu4.jpg Rubens Sambueza es un jugador que tiene mucha categoría. Foto: Martín Pravata (UNO)

El equipo que dirige Luis García está quinto en la tabla de posiciones. En sus cinco presentaciones ha sumado nueve puntos, ya que logró tres triunfos y perdió dos encuentros.

La palabra de Rubens Sambueza