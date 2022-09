Rolando Bustos, el DT tunuyanino que cumple una particular labor y lleva jugadores a Europa

►TE PUEDE INTERESAR: Martín Adagio, el mendocino que lleva en la sangre el puesto de arquero

Sin embargo, desde los 20 años se dedicó a ser DT, por lo que dio sus primeros pasos en Rivadavia y luego hizo su carrera en Son Oliva, Montuiri, Cide, Patronato, Baleares, Arenal, Recreativo La Victoria, selección de Baleares, Ibiza y Son Veri. Obtuvo cinco títulos, mayormente dirigiendo a juveniles.

Desde Mallorca, el mendocino que lleva jugadores a Europa (están los casos de Francisco Politino y Martín Adagio, entre otros) le dio una nota a Ovación.

-¿Cómo es tu actualidad en el fútbol español?

-Estoy trabajando como scouting, analista de video, para la tercera división, donde llevo varias temporadas. El año pasado lo hice también con CD IBIZA en segunda división.

-¿Qué te ha dejado tu larga experiencia en ese país?

-Lo más importante y valioso que hoy tengo es mi familia, Jésica, mi mi señora y mis tres hijas, Emma, Anna y Luz. Además la estabilidad laboral, la salud y la gran experiencia de poder viajar y conocer.

-¿Qué jugadores dirigiste y llegaron lejos en el fútbol?

-De por sí la isla es chiquita, pero algunos han podido llegar muy lejos. He tenido la experiencia de estar en la FFIB (Federación de Fútbol de las Islas Baleares) con las selecciónes de fútbol como colaborador, donde tuve la suerte de estar con Marco Asencio, Brandon, Joan Sastre, Mochu y Dalmau, varios más que están en la élite y otros que han podido estar en categorías profesional y semi profesional.

-¿En cuál club te sentiste más cómodo y te fue mejor?

-La verdad que siempre y en cada club que he podido estar tanto de jugador como de entrenador siempre lo he dado todo, por ende en cada uno he estado muy bien y satisfecho de saber que lo hice al 100%. Siempre he estado agradecido por la oportunidad.

-¿Recordás cuando eras chico y te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Claro, estas cosas son imposible de olvidar, fui al Atlético Club San Martín de la mano de mi mamá, luego con 14 años ella me acompañó a Boca Juniors y Silvio Marzolini ejerció de anfitrión; luego con 15 fui a Ferro Carril Oeste, donde quedé y jugué. Mamá te amo, gracias por todo.

-¿Qué recordás de tus inicios en San Martín?

-Fue una infancia maravillosa, donde jugar al fútbol lo era todo. Era un gran equipo el del '74, donde había con jugadores que llegaron lejos. Con muchos compañeros al día de hoy aún estamos en contacto.

-¿Qué técnicos marcaron tu carrera?

-Muchos de ellos fueron y transmitieron información tanto deportiva como disciplinaria que sirvieron para la formación de la vida. Sería incorrecto nombrar alguno, e todos me guardé lo mejor.

-¿Cómo fueron tu inicios como DT en el Centro Deportivo Rivadavia?

-Fue la mejor experiencia que pude tener para hacer mi primera oportunidad, muchas cosas que me pasaron en esos años me han marcado hasta día de hoy. También tengo la suerte de que varios de esos jugadores, que hoy son padres de familia, mantienen contacto conmigo. Fueron años maravillosos, infancias diferentes a las de la actualidad.

-¿Cuál ha sido tu mayor logro deportivo?

-Ha habido varios logros, pero el mejor ha sido poder hacer lo que más me gusta, que es seguir inmerso en el mundo del fútbol. Quiero agradecer la familia que acepta las horas que lleva esto.

-¿En qué consiste tu trabajo de analista del fútbol?

-Debo filmar al rival siguiente para el equipo, que trabajas durante dos o tres jornadas antes y lo analizo por completo. Luego le paso toda esa información al mister.

-¿Te hubiera gustado llegar más lejos como jugador?

-Siempre empiezas a jugar sueñas con estar donde ves a tus ídolos, no me reprocho nada de lo que hice, me entregué siempre al 100% en todo. Llegué hasta donde el fútbol, los entrenadores y el momento me dejaron. Estoy satisfecho y feliz de haberlo intentado.

-¿Qué equipo te gustaría dirigir?

-La verdad que estar dentro de un campo de fútbol ya soy feliz. Todo el fútbol base para mí es lo mejor, he podido hacerlo siempre y abarcar esta experiencia me ha hecho bien. Me gustaría llegar a Mendoza y poder transmitir esta experiencia en cualquier club que me abra la puerta.

-¿Podés vivir de este deporte siendo DT en España?

-Mejora mucho más la calidad de vida.

