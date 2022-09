Francisco Politino debutó en la tercera división de España y tiene como referente al Kun Agüero

►TE PUEDE INTERESAR: Denis Romero juega en Gran Canaria, le dicen Lírico y cuenta lo duro que fue iniciarse en el fútbol

-¿Cómo fue tu debut en el Mercadal?

-La verdad que mi debut en Mercadal fue muy positivo, me sentí a un muy buen nivel y cómodo así que estoy muy contento por eso.

Francisco-Politino-3.jpg

-¿Cómo es el lugar donde vivís?

-El lugar donde vivo es muy lindo, es paradisíaco y tranquilo a la vez, la verdad que estoy muy a gusto realmente.

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz y la probable formación para jugar con Barracas Central

-¿Qué te llamó la atención de las constumbres españolas?

-Me llamó la atención lo apasionados que son en el fútbol, también la tranquilidad con la que se vive, de a poco uno se va adaptando en el día a día.

-¿Los asados en España son iguales de ricos que en Argentina?

-Puedo decir que son buenos los asados acá, pero no llegan a ser como en Argentina.

Francisco-Politino-1.jpg

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Sí, recuerdo mi primera vez probándome en algún club y siempre estuve acompañado de mi viejo, que me siguió desde chico a todos lados adonde sea. Mi familia siempre estuvo detrás mío también siempre apoyando.

-¿Cómo te fue en Academia Chacras?

-En Academia Chacras fue donde comencé como jugador, era bastante chico en ese entonces, pero tengo recuerdos y anécdotas muy lindas y satisfactorias.

-¿Qué podés decir de tu paso por Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia?

-Maipú representó una etapa de aprendizaje donde conocí gente nueva, competí muy bien y me llevo muy buenos recuerdos de ese momento.

Independiente Rivadavia fue el último club donde jugué en Argentina, estando allí me salió la oportunidad de venir al fútbol español, tomé la decisión y acá estoy.

Francisco-Politino-4.jpg

-¿Cómo fueron tus días en Godoy Cruz?

-En Godoy Cruz fue muy lindo todo, ya que es un club muy profesional, donde incorporé mucha experiencia y aprendizaje y viví cosas nuevas que en otros clubes no había tenido.

-¿De qué equipo sos hincha?

-Realmente no soy hincha de ningún equipo en particular, me gusta mucho el fútbol en general y disfruto de cualquier partido, como siempre digo soy hincha del fútbol.

-¿Qué ídolos tuviste de chico?

-Como cualquier chico de mi edad puedo decir que Messi siempre fue un referente, pero de chico siempre me gustó y veía mucho al Kun Agüero.

Francisco-Politino-7.jpg

-¿Qué técnicos marcaron tu camino en el fútbol?

-En Godoy Cruz me enseñaron y aprendí mucho, sobre todo con un técnico que se llama Manuel Villalobos.

-¿Cuál es tu objetivo en este deporte?

-Mi objetivo en este deporte es seguir aprendiendo e incorporar todo lo que sea necesario para cada vez ser mejor jugador y más profesional, y así llegar lo más lejos posible, con esfuerzo y perseverancia todo llega.

Francisco-Politino-5.jpg

-¿Qué representa en tu carrera Rolandos Bustos?

-Rolando es una gran persona, lo conozco hace varios años ya, tenemos una muy buena relación, siempre está muy atento a todo lo que yo necesite y es muy profesional para trabajar.

Otros datos de Francisco Politino