Rodolfo De Paoli señaló que jugadores le faltan a Independiente Rivadavia

de paoli 2.jpg Rodolfo De Paoli ya empezó a armar el modelo 2024 de Independiente Rivadavia (UNO/Nicolás Ríos)

Respecto de si le pidió a los dirigentes que retengan a Alex Arce, el entrenador no pudo obviar las salidas de dos jugadores clave dijo: "Sí, bueno, también hice hincapié en Elordi (Juan Manuel) y Romero (Franco), pero bueno, la economía manda y la verdad es que es una pérdida muy grande para todos, pero ya está, hay que dar vuelta la hoja y esperar que se sumen algunos chicos que seguramente van a acoplarse muy bien".

A la hora de enumerar los refuerzos que le faltan para completar el plantel, De Paoli afirmó: "Se sumarán seguramente dos arqueros más, dos marcadores centrales, dos volantes centrales, dos volantes mixtos y dos delanteros. Esos son más o menos los 8-9 jugadores que faltan".

arce.jpg Alex Arce estuvo presente en el Colonia Camp Club (UNO/Nicolás Ríos)

En sus primeras semanas al frente del plantel de la Lepra, el ex DT de Barracas Central y Patronato, resaltó: "Los hinchas me hacen saber que están muy contentos y que hay que dejar todo. Es un equipo que así lo manda su historia, que está acostumbrado a jugar en el Gargantini y con un plus que es su público. La verdad que tenemos mucha ilusión de debutar en la máxima categoría de local con nuestro público, seguramente va a ser una fiesta".

El sistema táctico de De Paoli y los amistosos que se vienen

Rodolfo De Paoli, de 45 años, sorprendió ante las consultas sobre el sistema táctico que utilizará en Independiente Rivadavia: "No hay sistema táctico, hay matices. Hoy entrenamos 4-3-3 pero podemos modificar durante el juego. La idea es que los chicos jueguen 4-3-3, 4-4-2, 5-2-3 durante el juego permanentemente. Y la idea es ser agresivos, ser un equipo que presione y que no pierda la pelota con facilidad"..

Finalmente, el DT de la Lepra contò: "Tenemos confirmados dos amistosos, uno con San Martín de San Juan y otro contra Deportivo Maipú. Seguramente serán a puertas cerradas en algún predio, a modo de hacer prácticas de fútbol formales. Y habrá un tercero seguramente con San Martín de Mendoza".