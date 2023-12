Juan Manuel Elordi conmovió al anunciar que no seguirá en Independiente Rivadavia

elordi 3.jpg

"Esta decisión me hace alejarme de un lugar donde supe ser feliz. Dónde disfrute cada momento. Dónde conocí gente que me ayudó a seguir creciendo y mejorando. Dónde pude lograr algo que va a perdurar en los años. Dónde a veces me preguntaba si todo lo que estaba viviendo era un sueño", agregó el Pipa, nacido en Saladillo.

►Te puede interesar: Mirá cuándo y con quienes juega Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga 2024

"Lo que más me duele es despedirme de la gente que tan bien nos trató durante este proceso. Porque ellos fueron gran parte de todo esto. Ellos son los que nos hicieron sentir día a día que estaban preparados para jugar en primera. Con algunos me tocó compartir comidas, charlas en las que me contaban todo lo que habían sufrido para llegar hasta acá. Por eso verlos llorar de alegría y felicidad después de haberlo logrado es algo que me llevo en el corazón para toda la vida", agregó Elordi, de 29 años de edad.

elordi.jpg El Pipa Elordi deja la Lepra después de un año consagratorio

"Solamente me queda agradecer a todos los que formaron parte, a mis compañeros, a los dos cuerpos técnicos que estuvieron, a los dirigentes que confiaron en nosotros, a los utileros que hacen un gran trabajo silencioso, medicos, auxiliares y todos los que trabajan para que el club siga creciendo", escribió Juan Manuel Elordi.

"Hoy me tengo que despedir, pero estoy seguro de que mi historia en independiente no termina acá. Gracias caudillos! Arriba la Lepra!", finalizó.

La trayectoria de Juan Manuel Elordi

Formado en Huracán de Saladillo, su pueblo natal, Juan Manuel Elordi pasó por Racing, Tristán Suárez, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo de Viedma, Tacuarembó de Uruguay, Villa Mitre y finalmente Independiente Rivadavia.

En la Lepra tuvo una enorme temporada en la acumuló 35 partidos y marcó 6 goles, siendo clave para el título de campeón y el correspondiente ascenso a Primera.