Rodolfo De Paoli está feliz de estar en Independiente Rivadavia "uno de los equipos más populares" del país

entrenamiento-independiente-rodolfo de paoli-plantel (1).jpg La Lepra tuvo su primer entrenamiento como plantel de Primera y con Rodolfo de Paolis como entrenador. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Un primer contacto positivo con el plantel de Independiente Rivadavia

Rodolfo Jorge de Paoli realizó una improvisada conferencia de prensa sobre el terreno de la Ciudad Deportiva, y allí se expresó: "Agradezco a todos por la recepción y pido disculpas por o haber podido dar notas antes, pero es una cuestión de orden y protocolo a este proyecto nuevo, y decidimos junto a la dirigencia presentarnos hoy a las 11 de la mañana".

Respecto a su aceptación del desafío de dirigir al recién ascendido Independiente Rivadavia, el ex entrenador de Patronato de Paraná, destacó: "Uno hace mucho que está en el fútbol, y he tenido la suerte de conocer a Agustín Vila, y en el año 2026, por ahí nadie lo sabe, cuando Agustín fue presidente, con un gran trabajo deportivo que hicieron, con Alfredo Berti de entrenador, el equipo venía con un promedio bajo e hizo una gran campaña".

"Yo lo volvía loco a Agustín para que sea presidente del club, y a la "hora de los bifes" yo me quedé relatando en Telefe, y medio se molestó. Hoy al equipo le fue muy bien, está en Primera, sabíamos que era consecuencia y que algún día iba a pasar. Siempre hice mucha fuerza por Independiente, porque me sentí un poco partícipe de esto, y la verdad que estoy muy contento de estar acá", agregó De Paoli.

entrenamiento-independiente-arqueros.jpg

Mendoza: una "plaza fuerte" para De Paoli

"Estoy contento de estar en una plaza como Mendoza, que luchó fuerte en la década de los ’90 para tener una presencia fuerte en la B Nacional con Godoy Cruz, y hoy tener a Godoy Cruz jugando torneos internacionales, siendo prestigioso a nivel latinoamericano" confesó el también relator y ex jugador de fútbol.

"Tener también ahora a Independiente Rivadavia, y nos es por demagogia, pero es uno de los equipos más populares, lo ha demostrado esta última temporada (jugando) a cancha llena, y ha sido una fiesta. Hoy ser parte de este proceso, donde (la provincia) tiene a Maipú, que estuvo a 90’ de jugar en Primera. También está el popular Huracán Las Heras, con una multitud que lo acompaña. Mendoza es fútbol y hoy tiene su recompensa de luchar tantos años de luchar, y ojalá sea una plaza a nivel latinoamericano cada vez más grande", detalló sobre la realidad del fútbol local.

Sin embargo, De Paoli destacó que su función será exclusivamente con el buzo de DT de la Lepra. "Por estos meses no voy a ser relator de nada, sólo voy a ser entrenador de Independiente Rivadavia, como lo fui cuando me tocó ser entrenador de (Nueva) Chicago, Barracas (Central), y Patronato".

WhatsApp Image 2023-12-11 at 11.31.41.jpeg Daniel Vila presentó a De Paoli al plantel y saludó a los jugadores Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

La tarea de mentalizar al jugador de que "se puede"

Al ser consultado sobre qué les pide a sus jugadores, ejemplificó con su reciente experiencia al dirigir patronato de Paraná, que llegó a los playoffs de la Copa Sudamericana y fue eliminado por Botafogo de Brasil. "Tengo una manera de sentir el fútbol, si ganás tenés razón, si perdés estás equivocado. Hay que convencer a estos chicos de que hay que tener más la pelota y presionar en campo rival. Será misión, como hice hace poquito en Patronato: dominar la posición, patear más al arco que Botafogo. Empatar 1 a 1 y que te anulen un gol, y merecer ganar el partido significa que no hay imposibles. Siempre digo que en la estadística se marca que Botafogo tiene 64 millones de dólares en presupuesto, contra cuatro de Patronato, y sin embargo Patronato se plantó en Brasil, le metió 500 pases, pateó 15 veces y empató 1 a 1, y eso pasó, no es una idea".

El DT Azul fue requerido respecto a sus planes inmediatos, y respondió: "El primer objetivo es jugar contra Instituto y tratar de ganarlo, o al menos no perderlo, eso es lo único que me quita el sueño. Arrancar el 3 de enero con el plantel lo más completo posible, y el 28 de enero debutar en la cancha de Instituto y tratar de ganar. No pensamos más en otra cosa".

Sobre la llegada de refuerzos, dijo: "Con Daniel hemos hablado y llegarían unos 20 jugadores. Algunos vendrán, otros no. Ya llegaron algunos y seguramente mañana vendrán otros. Para la Primera no vamos trabajar con más de 25 o 28 jugadores, y en paralelo trabajar con Nico Arias, que es el entrenador de la Reserva, trabajar en espejo, y que él tenga sus 15 o 20, en simultáneo, por ejemplo, hoy (por este lunes) faltaba un lateral izquierdo, y que suba un chico que puede ser de la Reserva, o la Cuarta, la Quinta".

Para concluir, Rodolfo de Paoli disparó: "El club hoy tiene un desafío extraordinario, que es participar en la AFA en primera división, es muy difícil, pero nos va a potenciar".