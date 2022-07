Roberto Colucci, el mendocino que tuvo un gran encuentro con Maradona, dejará Godoy Cruz

► TE PUEDE INTERESAR: Antonela Roccuzzo reveló un llamativo secreto para estar en forma y estallaron las redes

Roberto-Colucci-1.jpg

"El encuentro con Maradona fue muy lindo, cuando lo vi por primera vez temblaba, es el mejor de la historia y el ídolo de mi viejo. Cuando me saqué la primer foto con él tuve el gusto de decirle que mi papá lo amaba, me sonrió y me dijo que muchas gracias", dijo.

Roberto Colucci - Jugador de Fútbol - Defensor Central - 2022.

"Después el hecho que Diego te dé indicaciones, te diga que te está viendo y que aproveches las oportunidades, es algo hermoso. También tengo una anécdota, estaba elongando en el piso, pasó Diego, me tocó la cabeza y yo le acaricié el gemelo de la zurda, debo ser de las pocas personas en el mundo que tuvo ese privilegio", dijo.

Roberto-Colucci-2.jpg

Colucci actuó en la Reserva tombina, concentró dos veces con primera (en la Copa Argentina y en la Liga Profesional, pero dejará el Expreso.

-¿Cómo surgió la posibilidad de jugar en España?

-Tenía dos propuestas para jugar acá en Argentina y la opción de seguir en Godoy Cruz, me acercaron esta posiblidad de España mis representantes Ricardo Alonso y Jorge Richard, ya que soy ciudadano italiano y tengo pasaporte comunitario. Me sedujo la idea de jugar en Europa, continuar mi carrera allá y a todo esto hay que sumar el tema económico.

-¿Por qué dejás el Tomba?

-Yo soy categoría 2001, a fin de año el club tenía la opción de hacerme contrato o darme la libertad, yo elegí irme ahora antes de llegar a ese momento, ya que en Europa en esta época está el mercado fuerte y es el comienzo de temporada.

-¿Cómo te fue en Godoy Cruz?

-Me fue bien, fuí partícipe de una de las mejores campañas en la historia de la Reserva del club, jugamos los cuartos de final con Boca en un partido muy parejo donde me tocó convertir el gol del descuento. Dejo muy buenas amistades y un agradecimiento a la institución muy grande.

-¿Qué amigos hiciste en el Expreso?

-Dejo muy buenas amistades entre ellas las de Facundo Altamira, Tomás y Bautista Carrion, Natán Navarro y Joaquín Brizuela, por nombrar algunos, ya que son muchos más y espero que no se enojen ja ja.

Roberto-Colucci.jpg

-¿Cómo te fue en Independiente Rivadavia?

-En la Lepra me muy bien, jugué todas las infantiles y hasta octava división en AFA, toda mi familia es hincha del club y soy un agradecido porque ahí comencé a dar mis primeros pasos.

-¿Qué podés decir de tu experiencia en Gimnasia La Plata?

-Fue una experiencia muy linda, donde viví cuatro años en la pensión del club, deportivamente me fue muy bien, con 18 años tuve la oportunidad de trabajar con el plantel de primera con Diego como DT. Lamentablemente llegó la pandemia y en esos momentos de confusión cuando se empezaba a abrir todo, entre idas y vueltas, los contagios y la imposibilidad de viajar, decidí quedarme en Mendoza.

-¿Godoy Cruz se salvará del descenso?

-Se están haciendo las cosas muy bien y confío en que sí.

-¿Qué ídolos tenías cuando eras chico?

-Siempre mi ídolo en la vida fue mi viejo, deportivamente a quien más miro es a Sergio Ramos.

-¿Recordás el día que te probaste en un club?

-Sí, recuerdo cuando llegué a la Lepra, veía que había un muy buen equipo, que jugaban muy bien y yo me propuse jugar allí; gracias a Dios se dio y estuve cinco años hermosos en el club con compañeros que hoy son sin dudas amigos que llevo para toda la vida.

-¿Cuando te sumás a tu nuevo club?

-Me sumo el 1 de agosto con el inicio de la pretemporada.

Otros datos de Roberto Colucci