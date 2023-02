River tomó una decisión sobre sus refuerzos tras la lesión de Zuculini

►TE PUEDE INTERESAR: El Papu Gómez contó qué pasó cuando Brasil quedó eliminado en el Mundial Qatar 2022

river 2.jpg River presentó a sus refuerzos y no irá por un remplazo de Zuculini

Brito confirmó que River no saldrá al mercado a buscar un volante central tras la lesión de Zuculini. "Es un tema que hemos charlado. Consideramos que con la gran base del plantel, más las incorporaciones, tenemos con qué seguir compitiendo y la evolución de Matías (Kranevitter) viene muy bien, al igual que otros lesionados. Eso nos hace creer que tenemos con qué competir", aclaró el presidente.

Sobre este tema, Demichelis comentó que "increíblemente Bruno (Zuculini) nos regaló todo lo contrario a lo que esperábamos. Nos regaló sonrisas, buena energía y el pensar en una pronta recuperación. Ayer fue un día muy triste pero hay que seguir trabajando".

Zuculini será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, aunque el club descartó el regreso de Felipe Peña -cedido a Arsenal de Sarandí- o la llegada de otro futbolista para reemplazarlo.

Los refuerzos del River de Demichelis

En referencia a los cuatro refuerzos, Demichelis expresó: "Les agradezco a los dirigentes por el esfuerzo. Es una bendición que estén los cuatros acá en River. Hay una gran armonía en el grupo y eso no se construyó del día para el otro. Hay un legado de lo que dejaron los Cavenaghi, los Leo Ponzio y los líderes del club".

river 3.jpg Demichelis se mostró satisfecho con el mercado de pases que hizo River

A excepción de Kranevitter, quien en su regreso a River sufrió la fractura de peroné con compromiso ligamentario de tobillo (en el primer encuentro de la pretemporada ante La Calera de Chile), las incorporaciones ya tuvieron su estreno oficial en la Liga Profesional, en las que River venció a 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y perdió 2-1 con Belgrano de Córdoba, también como visitante. Por la tercera fecha, el "Millonario" jugará de local en el Monumental el domingo frente a Argentinos Juniors.

Nacho volvió y marcó dos goles

Nacho Fernández fue titular en los dos encuentros y marcó dos goles, contó que "me sentí muy bien en estos dos partidos, aunque en el último no se dio el resultado que queríamos. El equipo jugó muy bien aunque hay cosas para corregir. En la cancha trato de hacer lo que me pide Martín que me da para libertad para moverme. Creo que a diferencia del Nacho que se fue, éste volvió con un poco más de gol".

https://twitter.com/javigilnavarro/status/1623375795694538752 #NachoFernández y el orgullo de volver a usar la 10 de #River. pic.twitter.com/3KzIoCyeZI — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) February 8, 2023

"Es un orgullo llevar la 10 de River. No dudé ni un segundo en volver a usarla porque es muy representativa para este club. Cuando me la ofrecieron de nuevo, porque la había utilizado los últimos seis meses de mi etapa anterior, no dudé ni un segundo porque sé la historia que tiene. Se viene la vuelta al Monumental con público y va a ser una linda bienvenida. Ojalá podamos darle una alegría a la gente".

Díaz y Rondón ya debutaron

Enzo Díaz y Rondón debutaron en la segunda fecha ante Belgrano: el lateral ex Talleres jugó todo el partido -como central- y el atacante venezolano fue suplente y sumó 23 minutos.

"Estoy feliz acá. River es una institución en la que siempre soñé estar y que requiere estar al 100% todos los días. El partido del fin de semana fue especial, tuve un error y hubo que hacer el duelo esa misma noche. Ahora debo prepararme rápido para lo que viene", manifestó Enzo Díaz.

Por su parte, Salomón Rondón declaró que "tenía ofertas que no me llamaban la atención y decidí River por el esfuerzo que hizo la directiva. Hablé con Martin, me comentó su necesidad y tenía muchísimas ganas de competir en el fútbol sudamericano".

El delantero, que llegó libre del Everton de Inglaterra, sostuvo que "con Martín hace diez años que compartimos en Málaga y desde allí conozco su liderazgo. No dudé ni un segundo en venir. Cuando llegué fui al museo para empaparme de la historia de este gran club, no lo visité completo pero vi muchas cosas y estoy muy ilusionado".

River presenta a sus refuerzos [EN VIVO]

Kranevitter sigue la recuperación

Kranevitter aseguró que "hacía mucho que quería estar donde estoy hoy, los que me conocen saben el cariño que le tengo a la institución que me crió desde chico. Estoy bien, pasaron 43 días del tobillo y vengo evolucionando bien. Es duro pero estamos poniendo el pecho y las cosas van a mejorar".

https://twitter.com/RiverLPM/status/1623383683842420736 Krane ya apoya bastante más con la pierna de su tobillo lesionado para caminar, y avanza a muy bien ritmo en su recuperación pic.twitter.com/r3IrJx2kni — La Página Millonaria (@RiverLPM) February 8, 2023

Los lesionados de River