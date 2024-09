River sigue sin ganar en la Liga Profesional y Marcelo Gallardo no se guardó nada

gallardo 2.jpg

"Hay algunas cosas positivas en la búsqueda en la que nosotros estamos. Debemos mejorar muchísimo, sí", reconoció el DT antes del receso por las eliminatorias que le permitirá hacer una mini pretemporada.

"Obivamente queremos tener más fluidez en el juego, pero sin entrar en el caos y la vorágine del 'todo ya'" asumió el entrenador más exitoso de la historia de River.

"No quiero ser tan dramático por no ganar en el torneo durante varias fechas. No todo es negativo. Vuelvo a rescatar que fuimos un equipo presente. Sí debemos corregir y mejorar todo lo otro", dijo con optimismo Gallardo.

"No estamos contentos por no ganar, pero soy muy optimista con lo que viene".

River en la Liga Profesional

River perdió la oportunidad de restarle puntos al lote de los animadores del torneo de la Liga Profesional y quedó en el puesto 10, a 9 unidades del líder Vélez y con un nivel de juego inferior respecto a la serie por la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba.

En la próxima fecha, tras la reanudación por la doble fecha FIFA, River recibirá a Atlético Tucumán en el Monumental.