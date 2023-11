Riquelme le respondió con dureza a Macri tras la suspensión de las elecciones en Boca

Juan-Román-Riquelme.jpg

Román habló del fallo dictado por la Jueza Alejandra Abrevaya, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 11 y expresó: “Le pedimos que revise la resolución. Ojalá que la jueza vuelva a firmar el papel y podamos decirle a los hinchas que vamos a vivir una fiesta el domingo".

"Esta gente quiere volver al club, privatizarlo y que no se vote nunca, nunca, nunca más. Eso no puede pasar. El club es de los hinchas. Le vamos a pedir a la jueza que nos habilite para el día domingo, y que todos los socios activos están en condiciones de votar. Quiero que voten todos. Estos tres personajes lo quieren para ellos, lo quieren privatizar. Quieren que sea el primer club privatizado del país", enfatizó Román.

"Estamos ante la elección más clara y simple del club. Ojalá que sea el domingo. Tenemos todo preparado para disfrutar de un gran día el domingo. Todo lo que preparamos tiene un costo y a esta gente no le interesa", sostuvo.

El mensaje de Riquelme para Macri

"Él dijo que necesitábamos quedar bien y no es así. Lo quiero dejar claro. Yo no miento. Me parece una vergüenza porque es el club más grande del mundo. Que este señor diga 'lo traemos para que juegue la Copa Argentina' me pone mal", dijo al referirse a que Mauricio Macri le había pedido que Boca fichara a Almoez Ali, al 9 de Qatar para evitar que el club perdiera al sponsor de su camiseta.

"Nunca le dije 'presi'. Siempre fuimos Mauricio y Román. Nunca le dije así. Los dos tenemos dos manos y dos piernas", admitió.