Riquelme estuvo en Mendoza y fue durísimo con la oposición en Boca que lidera Macri

Riquelme-Boca.jpg

Después habló del cambio de fecha del sábado 2 al domingo 3 de diciembre por orden judicial por celebrarse ese día una fiesta de la religión judía (el Shabat) y los socios de esa colectividad no podrían ir a votar:

"Usaron a tres personas que luego admitieron que nunca denunciaron nada. Esto es muy grave. Lo que intenta esta gente es que los socios no vayan a votar. ¿Por qué pusimos el sábado 2? Para que la gente del interior pueda venir a votar. Y luego lleguen a su casa el domingo y el lunes vayan a trabajar. Y esta gente que está enfrente no le interesa. Lo único que quieren es que no vengan a votar, porque no son hinchas de Boca", acusó.

"Veremos si mañana o pasado meten otra excusa para suspender a más socios. Se están metiendo con lo más sagrado que son los hinchas", resaltó.

Macri-Andés-Ibarra.jpg

Luego habló de las palabras de ayer de Martín Palermo confirmando que dirigirá Boca en 2024 si gana la dupla opositora: "Estamos agradecidos con él, pero puede hacer de su vida lo que quiera. Le tengo mucho cariño, hemos sido compañeros, disfrutamos mucho. Cada uno tiene una forma de vivir y yo estoy feliz con la mía"

Respecto del futuro entrenador "xeneize", en caso de que gane las elecciones comentó: "Cuando ganemos nosotros, al día siguiente anunciaremos el técnico, así como lo hicimos hace 4 años cuando anunciamos la llegada de Miguel Ángel Russo", afirmó.

Luego habló de la reforma de la Bombonera: "Vamos a preguntarle a nuestros vecinos uno por uno si quieren vender, y si dicen que sí, la agrandaremos. Si uno dice no, lo invitaremos a nuestro estadio y vamos a tratar de hacer la Bombonera nueva como la tenemos, donde está", dijo Román.

Riquelme y la frase picante contra la oposición de Boca

Riquelme acusó a la oposición de querer "vender el estadio a 4 extranjeros, porque quieren privatizar el club, usarlo para la política".