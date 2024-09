Ricardo Gareca le respondió a Vidal tras las críticas en la Selección de Chile

gareca 1.jpg

Vidal, quien no fue convocado desde que Gareca asumió en febrero de 2024, expresó su frustración tras el partido en Buenos Aires, a través de sus redes sociales, el mediocampista de Colo Colo criticó tanto las decisiones del entrenador como el rendimiento del equipo, reclamando que los jóvenes aún no están listos para enfrentar rivales de peso como Argentina.

En respuesta a estas declaraciones, el “Tigre” Gareca se mostró incómodo e insatisfecho con los comentarios de Vidal. El técnico argentino, se sintió molesto por no recibir el mismo respeto por parte del jugador luego de que el maneje con prudencia la ausencia del mediocampista en las convocatorias. Es por eso que el técnico, no esperaba una reacción tan agresiva de parte del Vidal.

Embed

El volante bicampeón de América en 2015 y 2016, no se guardó nada durante el partido contra Argentina, y una de sus críticas más fuertes fue hacía los cambios realizados por Gareca. Este, cuestionó la sustitución de Williams Alarcón por Marcelino Núñez, sugiriendo que Esteban Pavez , capitán de Colo Colo, debería haber ingresado en su lugar.

Vidal insinuó que el entrenador no seguía el desempeño de los jugadores en competiciones como la Copa Libertadores, y que parecía priorizar a los futbolistas que militan en el fútbol argentino.

Embed

Además, Vidal criticó la falta de continuidad en los jugadores experimentados dentro de la selección, comparando la situación con la de Argentina, donde varios de los titulares han mantenido su lugar durante años.

También señaló que en Chile, se estaban “quemando” a los jóvenes al exponerlos en un contexto tan exigente sin la experiencia necesaria.

arturo-vidal.jpg

Tras el partido, Gareca fue consultado sobre la convocatoria de históricos como Vidal o Medel y el entrenador no le cerró las puertas a futuros regresos, pero dejo en claro que está enfocado en los jugadores que integran el plantel actual.

Gracias a estas declaraciones, Gareca evitó profundizar la polémica y dejó entrever que todos los futbolistas tendrán su oportunidad, siempre y cuando se la merezcan, dependiendo las necesidades de la selección.

Este conflicto entre Vidal y Gareca, refleja la tensión y crisis que vive hace unos años la selección chilena, que se fue agravando con el paso del tiempo tras no poder clasificarse a los últimos dos mundiales, dejando en vista de todos como la “generación dorada” ya tuvo su tiempo de gloria y la nueva generación, hasta el momento, no logra resultados positivos.

Gareca le respondió a Vidal

"Es una voz autorizada. Yo no tengo nada que decir. Nosotros sabemos lo que sentimos como grupo. Todo lo demás son opiniones en las que no voy a polemizar", dijo Gareca al responderle a Vidal.

"Mientras matemáticamente me dé los números e independientemente de lo que pase mañana, mientras los números me den yo la peleo y los jugadores a quien yo represento la tienen que pelear a muerte. No bajo los brazos", explicó Gareca en conferencia de prensa pese a ocupar en la actualidad el penúltimo puesto.

“Coincidimos que hay que ganar en el partido de mañana, pero desde la locura es muy probable que el resultado no sea el beneficioso. Desde la tranquilidad y la determinación para ejecutar tenemos buenas posibilidades”, advirtió.