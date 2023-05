Revelaron de qué club es Lautaro Martínez y explotaron los hinchas de Racing

►TE PUEDE INTERESAR: Lautaro Martínez llevó al Inter a la final de la Champions League

lautaro-martinez.jpg

El delantero recaló en el equipo de Avellaneda desde Bahía Blanca y tuvo su debut como profesional en la Academia.

►TE PUEDE INTERESAR: Los jugadores argentinos que estarán en la final de la Champions League y los que la ganaron

El entrenador también comentó cómo era Lautaro en el grupo cuando estaba en Liniers: "Tenía injerencia en el grupo. Todos los inconvenientes que había en la categoría los arreglaba él. La palabra de él bastaba para que los compañeros tengan la actitud de hacer algo por el grupo".

"Él parecía que estaba distraído, pero aparecía y metía un cabezazo o un zapatazo y ganaba el partido. No me sorprende el nivel que tiene, hizo todo para ser futbolista. Tiene una mentalidad muy dura y ganadora", expresó, con cara de emoción al recordar los primeros pasos del hoy atacante del Inter.

Y enfatizó que Lautaro siempre está presente para lo que el club necesite: "La gente lo quiere mucho a él y su familia, son gente muy sencilla. Le cambió la vida, pero no cambió su forma de ser. Nos ha dicho al club, que lo que necesitemos él está. Pero no lo queremos molestar mucho. Es un chico que no se olvida de las raíces y del club".

lautaro-martinez1.jpg

Lautaro Martínez y su importancia en el Mundial de Qatar

"Quizás si le daban los goles en el primer partido del Mundial era distinto. La gente no tomó noción de la importancia que tuvo en el Mundial. Quedó reflejado el grupo de jugadores", afirmó y agregó que están a muerte con él: "Con Lautaro vamos a la guerra, en Liniers queremos que gane la Champions. Pero el favorito es Manchester City".