Quién es el hincha de Colón nominado al Premio The Best de la FIFA

colon 1.jpg Toto Iñiguez fue con su hijo a ver a Colón y la FIFA lo nominó al Premio The Best

"Las cámaras de TV enfocaron a un hincha de Colón de Santa Fe que sostenía a su hijo mientras le daba el biberón durante el partido contra Barracas Central. La escena captó el deseo por transmitirle a su hijo el amor por los colores del club desde pequeño", escribió la organización en su sitio web oficial tras dar a conocer los nominados.

La gente podrá votar a través de las plataformas digitales de la FIFA para todas las categorías a partir de este jueves 14 de septiembre, ya que se anunciaron las listas de personas nominadas, en las que Lionel Messi y Julián Álvarez irán por el premio al mejor futbolista del año. La votación terminará el viernes 6 de octubre a medianoche.

Cómo se enteró de la nominación

"Me enteré esta mañana. Es una locura, pensé que solo era una imagen viral. Yo soy Daniel 'Toto' Iñiguez, tengo 32 años, de barrio San Agustín", dijo el fanático "sabalero" ante una consulta de radio Aire de Santa Fe, donde contó que su hijo Tiziano tenía dos meses en ese momento.

Iñiguez es un trabajador del Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe y al llegar a su puesto se vio sorprendido por sus compañeros, ya que no se había enterado porque tiene en arreglo su teléfono.

"Me levanté y no me llegó ningún mensaje al celular porque lo llevé a arreglar. Llego al mercado, al trabajo, y todos me felicitaban y me apoyaban. No entiendo nada. No caigo. Dejemos todo en manos de Dios, si hay que votar, ya saben", dijo Iñiguez.

Los otros nominados al Premio The Best de la FIFA

Iñiguez competirá en la terna con Fran Hurdall, quien llevó una pelota desde Gold Coast a Sídney con el objetivo de servir de inspiración a mujeres y niñas del deporte. Esta aventura recaudó fondos para la organización Women Sport Australia.

Además, la terna tendrá a Miguel Ángel, un colombiano y fiel seguidor de Millonarios, cumplió su última voluntad antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad: previo al partido con Alianza Petrolera, conoció al primer equipo.