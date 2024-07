Qué dijo Scaloni sobre la posibilidad que Otamendi vuelva a la titularidad en la Selección argentina

scaloni.jfif

También se refirió a las especulaciones de que Ángel Di María podría ser titular como despedida de la Selección argentina: “Nosotros siempre hemos decidido el equipo dependiendo el partido”. A lo dicho sumó: “Siempre será, aunque sabemos que es su último partido, el equipo por delante. Como entrenador creo que eso es básico, porque hay muchos condicionantes. Esperamos que Ángel se pueda retirar de la mejor forma”.

“El equipo que vamos a sacar mañana es el que pensamos que nos va a hacer ganar", añadió.

En cuanto a la preparación del equipo, Scaloni respondió: “Nos preparamos de la mejor manera sabiendo la dificultad que tiene el partido. Con la ilusión de que es una final”. También agregó que es lo que busca para el encuentro: “La idea es ser dominantes y que ellos no nos hagan tanto daño”.

“Es una final. Cada una de las finales tiene sus matices”, agregó. “Cualquier equipo que va a jugar una final sabe el condimento que tiene”.

En referencia al juego, el entrenador se encargó de asegurar que “siempre intentamos jugar de la misma manera. El ADN de este equipo es el mismo y eso es lo importante”. Además añadió: “Intentaremos ganar la final desde el juego. Nuestra manera de jugar al fútbol no va a cambiar”.

“Creo que la final nos encuentra en un buen momento. El otro día dije que el equipo no podía jugar peor de lo que lo venía haciendo, jugó con la dificultad del calor, el campo, el rival y lo superamos. No sabría si es el mejor momento, para mí estamos bien y eso es lo importante", añadió.

Scaloni elogió a James Rodríguez

El director técnico se refirió a Colombia, aclarando que “está en un gran nivel” y comentó: “Es un buen equipo e intentaremos frenarlos. Esa va a ser nuestra idea”. En cuanto a James Rodríguez, el mejor futbolista del equipo colombiano, dijo: “Es un gran jugador, es un placer verlo jugar”.

Por último, Scaloni no pudo esquivar la polémica que envuelve a la Selección de Uruguay y los dichos de Marcelo Bielsa, quien se refirió a él y las quejas, después del primer partido por fase de grupos frente a Canadá, por las condiciones del campo de juego: “Yo ya lo dejé claro porque fuimos los primeros que jugamos, y lo sigo pensando. En la segunda conferencia dije que ya estaba todo dicho porque no había forma de arreglarlo.

Luego añadió: "Tuvimos el sorteo en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa. Me pareció bueno dejar de lado ese tema porque no era favorable para mi equipo, creímos que lo mejor era no hablar del tema porque podría sonar como excusa. Pero es evidente, estoy totalmente de acuerdo respecto a los campos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1812215116802269566&partner=&hide_thread=false Lionel Scaloni, tras los incidentes en la tribuna entre Colombia y Uruguay: "Las imágenes fueron muy tristes y yo creo que cualquiera en esa situación habría actuado de esa manera. Tuvimos un hecho parecido en el Maracaná". pic.twitter.com/6UA7dS3jts — TyC Sports (@TyCSports) July 13, 2024

En cuanto a la pelea que hubo entre los jugadores uruguayos y los hinchas colombianos, el rosarino pidió que haya más seguridad en las tribunas y que no suceda ningún altercado: “Me gustaría también aclarar lo que ha pasado después del partido de Colombia y Uruguay, en relación a lo de mañana sobre todo. Creo que tendría que ser una fiesta. A la par de la alegría de poder ganar un título, sería para todos una alegría que termine bien".

Scaloni habló de los incidentes entre uruguayos y colombianos

"Las imágenes fueron muy tristes y yo creo que cualquiera que está en esa situación hubiera actuado de esa manera. Nosotros tuvimos un hecho parecido en el Maracaná cuando vimos que había familiares ahí. Nos tuvimos que meter al vestuario y las imágenes son feas. Yo no sé si hay que culpar a alguien o no, pero ver a tu familia en medio de un tumulto, debe ser desesperante", agregó.

Además, Scaloni defendió la reacción de los jugadores uruguayos: "Y yo creo que hay que mirar un poco eso, sobre todo los jugadores que son los principales protagonistas. Les pedimos que sean ejemplos, pero cuando pasa eso, yo no sé cuántos actuarían de otra manera, creo que ninguno".