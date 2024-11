Qué dijo Fernando Gago luego de su primera victoria como entrenador de Boca

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz fue goleado 4 a 1 por Boca en La Bombonera y se complicó en la lucha por clasificar a la Libertadores

bocaa.jpg Boca se impuso con goles de Aguirre, Cavani, Saracchi y Zeballos.

Al ser consultado por algunos de los jugadores que puso en cancha -que no venían siendo titulares-, Gago afirmó: "Nadie tiene el puesto asegurado. Es mi manera de trabajar: todos necesitan oportunidades y se la tienen que ganar en los entrenamientos. No saco jugadores por rendimientos, pero sí pongo por rendimientos. No hay que dar mucha vuelta. Necesito que tengan la motivación que todos se ganen el puesto día a día".

Sobre el proceso de adaptación de los futbolistas a su manera de trabajar, Pintita aseguró: "A medida que pasan los entrenamientos, es un proceso que se adapten a mi forma de entrenar, se asemejó bastante en situaciones de ataque y defensivas, pero no nos tiene que confundir este resultado; hay que corregir. Hay que mantener el nivel de juego todo el partido, todos los partidos", cerró.

Boca se medirá ante Sarmiento de Junín por la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional, el próximo domingo 10 de noviembre desde las 21.30, luego vendrá la pausa del certamen por la fecha FIFA de Eliminatorias.