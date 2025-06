Qué dijo Alexis Mac Allister tras quedar afuera de la convocatoria de la Selección argentina

Entre los convocados recurrentes que no podrán estar en esta doble fecha de Eliminatorias con la Selección argentina está el volante central Alexis Mac Allister. El futbolista del Liverpool fue preservado por lesión luego de consagrarse campeón de la Premier League esta temporada.

Luego de ser marginado por Lionel Scaloni, Mac Allister expresó su desencanto por no poder formar parte de la lista que viajará a Santiago para enfrentar al elenco trasandino y luego recibirá al conjunto cafetero en el Monumental. "No estar en la lista me da bronca, a veces es una pregunta que me hago día a día", expresó en diálogo con DSports.