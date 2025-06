No obstante, desde Heaven of Horror, previeron que la serie Toy Boy es "un cierto tipo de thriller mezclado con crimen, drama y mucha gente sexy y guapa. No me acaba de convencer, pero estoy segura de que encontrará muchos fans".

Netflix: de qué trata la serie Toy Boy

La serie Toy Boy sigue la historia de Hugo Beltrán González (Jesús Mosquera), un estríper acusado de asesinato que queda libre tras siete años de prisión, pero no recuerda nada y está seguro de que no es el culpable.

Hugo fue acusado por el asesinaro del marido de su amante, en el que se ve envuelto al despertar junto al cadáver. Tras salir de prisión, y con un nuevo juicio pendiente, decidirá demostrar que fue injustamente incriminado con la ayuda de su abogada Triana Marín (María Pedraza).

Fue la abogada quien logró que Hugo saliera en libertad condicional para demostrar su inocencia en un nuevo juicio. Pero los sentimientos afloran, y el trabajo se convierte en su pasión.

Reparto de Toy Boy, la serie de Netflix

Jesús Mosquera

Cristina Castaño

María Pedraza

Jose de la Torre

Carlo Costanzia

Raudel Raúl Martiato

Juanjo Almeida

Maxi Iglesias

José Manuel Seda

Álex Gadea

Javier Mora

Pedro Casablanc

Elisa Matilla

María Pujalte

Adelfa Calvo

Álex González

Federica Sabatini

Miriam Díaz Aroca

