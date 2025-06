top1.jpg Tom Cruise arrasa con un clásico de Hollywood que se convirtió en leyenda

La canción Take my breath away, de la BSO de Top Gun, ganó el Oscar a la Mejor Canción Original y se convirtió en uno de los temas más escuchados por los jóvenes

Allí se entrenará con la élite de la armada norteamericana.

El resto es historia del cine. La película se convirtió en una referencia para los jóvenes de todo el mundo que soñaban con convertirse en piloto algún día.

Top Gun: Maverick continua la trama que nos dejó enamorados en la primera parte pero suma la tecnología audiovisual que le faltaba hace más de tres décadas.

Paramount Plus: de qué se trata Top Gun: Maverick

Tras más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, y esquivando el ascenso que lo dejaría en tierra, Pete Maverick Mitchell se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada como ningún piloto vivo ha visto jamás.

top.jpg Tom Cruise arrasa con un clásico de Hollywood que se convirtió en leyenda

Enfrentando un futuro incierto y confrontando los fantasmas de su pasado, Maverick se ve arrastrado a una confrontación con sus miedos más profundos, que culmina en una misión que exige el máximo sacrificio de quienes serán elegidos para pilotarla.

Paramount Plus: protagonistas de Top Gun, Maverick

Tom Cruise

Miles Teller

Jennifer Connelly

Val Kilmer

Ed Harris

Bashir Salahuddin

Jon Hamm

Trailer de Top Gun: Maverick