"Agarraron a un perejil": testigos aseguraron que el detenido del robo en Guaymallén es inocente

El porter detenido por el robo y persecución policial en Guaymallén 2.jpeg El único detenido por el robo y persecución policial en Guaymallén. Distintos testigos aseguraron que en el momento del robo el hombre estaba en un taller de electricidad para el automotor.

"Incluso trotaba en dirección al escenario del delito, lo que es súmamente contradictorio. Ningún delincuente va a huir hacia el lugar donde cometió el robo. Agarraron a un perejil", contó su padre, Ricardo Romero en diálogo con Diario UNO.

Además, aseguró que su hijo no tiene antecedentes y que pasa casi cuatro meses al año en el cerro Aconcagua donde trabaja para la empresa Lanko Altas Montañas.

Según su papá, el detenido lo había acompañado a un taller de electricidad

La reconstrucción de los hechos, realizada por Diario UNO, comenzó a las 16 del martes cuando su padre, Ricardo Romero, le pidió a Nahuel -o Negrito como le dicen- que lo acompañe al taller de electricidad "El Chispa", ubicado en calle Miguel Azcuénaga al 500 de Guaymallén.

El problema que tenían era que la camioneta de Ricardo no arrancaba. Lograron ponerla en marcha empujándola y la llevaron hasta el taller.

Luego de dos horas y 27 minutos, que transcurrieron entre conversación y la revisión del vehículo, el electricista encontró la solución y Ricardo, acompañado de Nahuel, abonaron el servicio a través de Mercado Pago. Exactamente a los 18.27.

Ambos emprendieron su camino de vuelta a la casa donde vive Nahuel junto a sus padres ubicada en calle Laboulaye al 1300, de Guaymallén.

El padre afirmó que Nahuel decidió volver a la casa trotando

En el momento de emprender la vuelta "me dijo 'mira papá voy a ir corriendo a la casa así aprovecho para hacer actividad física'. Es normal en él porque es montañista, vive haciendo ejercicio y preparándose. Obviamente, no tenía problema y salí camino a casa en el vehículo y él emprendió el regreso trotando", explicó el padre del único detenido hasta el momento.

El recorrido que realizó, según explicó Nahuel al abogado, incluyó: desde "El Chispa" por calle Azcuénaga, luego tomó Pedro Vargas hacia calle Estrada hasta que dobló por Berutti para finalmente dirigirse hacia Cadetes Chilenos. Es en Rafael Obligado y Cadetes Chilenos cuando lo detuvo un móvil policial.

Las cámaras de seguridad a las que accedió Diario UNO toman a Nahuel en dos trayectos. El primero es cuando trotaba por el boulevard ubicado en calle Pedro Vargas y Nazarre:

La otra cámara de seguridad que lo toma es la de una pastelería de la zona que captó 10 segundos:

El testimonio clave del electricista que estuvo con Nahuel

Roberto, quien tiene un taller de electricidad para automotores dialogó con Diario UNO y contó su versión de los hechos. Según su relato, Nahuel estuvo con el padre aproximadamente dos horas en su local, entre que revisó la camioneta y salió a comprar una llave de contacto de arranque.

Luego, al irse "el padre me pagó, y cuando se está por ir Nahuel le dice que se va a ir corriendo para hacer gimnasia. Yo le dije al padre '¿está loco desde acá corriendo son como 7 kilómetros?' y me respondió 'déjalo, le gusta correr y estar en estado físico'".

"Esto es fácil: Nahuel estuvo acá, el padre puede demostrar la hora que hizo la transferencia (a las 18.27) y eso lo pueden contrastar con la hora del robo (a las 18.20 de acuerdo a fuentes policiales). Son familia de barrio, buena gente y el pibe trabaja en el Aconcagua", aseguró el dueño del taller.

El momento de la detención del porter

El abogado Pedro Nicolás Almonacid contó las conversaciones que tuvo con su defendido en la Comisaría 9 donde quedó alojado: "Le cruzó una camioneta la Policía, le pidió que se ponga contra la pared y se lo llevaron detenido sin explicarle en calidad de qué".

robo camioneta Guaymallén 2.jpg Los elementos del robo en Guaymallén que encontró la Policía.

"Él estaba vestido con una remera gris, un pantalón jean y unas zapatillas color amarilla, es un amarillo medio anaranjado, pero es tal cual como está acá detenido en la comisaría (por la Oficina Fiscal 2 que funciona en la Comisaría 9 de Villa Nueva), él no puso ningún tipo de resistencia y se lo llevaron igual", continuó.

La familia de Nahuel reclamó que revisen el GPS de su reloj y de su celular

Una de las pruebas clave que tienen los familiares para poner a disposición del fiscal de Robos y Hurtos, Juan Manuel Bancalari, es el reloj inteligente que portaba Nahuel al ser detenido el cual, según su padre, mostraría el recorrido desde el taller hasta las cercanías de su domicilio.

Además, aunque no tienen conocimiento cierto de si el celular tenía activado el GPS, pidieron que la Justicia analice el celular que también podría dar el recorrido exacto.

"Realmente es una situación desesperante como padre, él jamás tuvo un problema con la Justicia y ni siquiera tiene antecedentes. Trabaja para construir su casa y hace temporada en el cerro Aconcagua mientras estudia en la escuela de guía de montaña del Instituto de Educación Física (IEF). Tenemos mucha amargura y no sabemos qué hacer", expresó Ricardo Romero.

La causa aún está en secreto de sumario y complica el trabajo de su abogado

En tanto el abogado Almonacid afirmó que desde la fiscalía "primero me dijeron 'doctor, lo vamos a imputar, porque ya lo tenemos filmado' y ahora me dicen, mire 'no lo estamos imputando porque no tenemos los elementos suficientes para imputarlo', entonces desde la fiscalía me han metido un freno".

"Y eso me pone un freno. Si lo siguen teniendo detenido, prefiero que lo imputen para que él pueda declarar y yo pueda incorporar las pruebas y testigos que tenemos", completó el letrado.

"También piden paciencia porque es una causa compleja, están esperando informes pero el tema es el perjuicio que se le está generando a mi defendido", cerró.

El testimonio de la novia del porter

Lucía Carlen Hertlein, la novia de Nahuel, brindó su testimonio sobre las horas previas y el plan que tenían para la noche de ese día. "Él se quedó a dormir conmigo el lunes en mi casa que yo vivo en Colonia Suiza. El martes a la mañana nos vinimos juntos, pasamos por la obra de su casa, y después fuimos a lo de mi mamá, y a eso de las cuatro y media lo dejé en lo de su papá", dijo.

"Quedamos en que nos veíamos después. Yo tenía que ir a cursar a la escuela de montaña, y más tarde quedamos en que cenábamos con su papá a las diez que yo salía de la escuela", continuó.

Y completó: "De ahí es que perdimos contacto con él, y yo llegué a la noche a la casa de los padres, como habíamos quedado para cenar, y no volvió, y bueno, los padres salieron más tarde a averiguar, y ahí es donde se enteran que estaba detenido, y que lo habían trasladado a la comisaría".