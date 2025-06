Le robaron herramientas por más de $2.000.000 a plena luz del día y se enteró por Canal 7 que las encontraron

El momento en que Policía Científica trabajaba en la camioneta y sacaron todo lo que había en el interior para determinar qué había, el móvil del noticiero Central de Canal 7 transmitía en vivo el momento.

Así fue como dos víctimas de los robos cometidos por esta banda reconocieron sus pertenencias. Uno fue el dueño de la camioneta, que se acercó hasta el lugar, y el otro era el de la empresa de energía solar que reconoció las pertenencias que les habían robado en la mañana del martes.

Testimonio de las víctimas de robo en Maipú y Guaymallén

Mientras la Policía trabajaba en el lugar donde secuestraron la Ecosport, el dueño del vehículo se enteró por las imágenes que transmitía Canal 7 y fue hasta el lugar. Allí habló aunque no quiso ser identificado por cuestiones de seguridad.

Contó en el móvil con la periodista Sofía Fernández que vio la camioneta robada por el noticiero y notó que le habían cambiado las patentes, que le habían polarizado los vidrios y que le habían puesto una funda a la rueda de auxilio.

"De las cosas que sacaron del interior, mochilas, ropa y otros elementos, no son míos", detalló el dueño de la camioneta que le habían robado a las 20.30 del lunes 27 de mayo pasado en un paseo de compras de Maipú.

Además, la víctima contó: "La Policía me pidió que reconociera algunos elementos y estaban todos los papeles del auto, la tarjeta verde, la licencia de conducir".

Al mismo tiempo se conoció un posteo en X de Nicolás Giorlando, quien dijo: "Nos acabamos de enterar que hubo una persecución y ahí están nuestras cosas. Esperemos recuperar algo".

robo camioneta Guaymallén 2.jpg Al ver la imagen de estos elementos robados en el noticiero de Canal 7, la víctima de un robo reconoció sus pertenencias. Foto: Sofía Fernández/ Canal 7

La víctima contó en el programa Informe Nihuil que el robo ocurrió cerca de las 10 del martes en las inmediaciones de la Municipalidad de Guaymallén, donde habían dejado estacionada una camioneta de la empresa de energía solar.

"Me llamó una de las administrativas, me avisó que abrieron la camioneta y habían robado varias herramientas por un valor de entre $2.000.000 y $3.000.000, que son para manejar altos voltajes de tensión eléctrica, además del auxilio de la camioneta y el frente del estéreo", detalló Giorlando, quien agregó que el vehículo no tenía nada dañado, por lo que creen que la abrieron tras inhibir la señal del cierre centralizado.

Si bien hicieron la denuncia por el robo, la víctima dijo que ya daban por perdido todos los materiales que les sacaron. "Hasta que a la noche me llamó un amigo para avisarme que vio en Canal 7 que estaba la mochila con el logo de la empresa".

Si bien ya saben que gran parte de las herramientas estaban allí, ahora deben esperar que la Justicia no necesite esos elementos para la investigación por robo que lleva adelante.